নাগরিকদের ভাবনা শুনতে বিএনপির নতুন উদ্যোগ

ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নাগরিকদের মতামত ও পরামর্শ সরাসরি দলীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘লেটার টু তারেক রহমান’ নামে একটি উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশান-২-এ বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচির বিস্তারিত তুলে ধরেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহ্দী আমিন।
তিনি বলেন, “‘তারেক রহমান শুনবেন আপনার কথা’— এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নাগরিকদের ভাবনা, প্রত্যাশা ও বাস্তবসম্মত পরামর্শ সরাসরি আমাদের নেতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ‘লেটার টু তারেক রহমান’ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।”
মাহ্দী আমিন জানান, আগামীর বাংলাদেশ কেমন হওয়া উচিত, চারপাশের সমস্যাগুলো কী এবং সেগুলোর কার্যকর সমাধান কী হতে পারে—এসব বিষয়ে দেশের মানুষকে চিঠি, ই-মেইল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মতামত জানানোর আহ্বান জানানো হচ্ছে।
এই উদ্যোগের আওতায় নাগরিকরা গুলশান-২ এর নির্ধারিত ঠিকানায় (হাউজ-১০সি, রোড-৯০) চিঠি পাঠাতে পারবেন। পাশাপাশি [email protected] ই-মেইলে মতামত পাঠানো এবং facebook.com/LetterToTariqueRahman ফেসবুক গ্রুপ ও letter2tr.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও নিজেদের চিন্তা ও প্রস্তাব শেয়ার করা যাবে।
মাহ্দী আমিন আরও বলেন, ‘জনগণের চিন্তাভাবনা সরাসরি তারেক রহমানের কাছে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর, গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই আমাদের এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।’ তিনি জানান, প্রাপ্ত মতামত ও প্রস্তাবগুলো গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গঠনে নীতিনির্ধারণে কাজে লাগানো হবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন।’