রবিবার, ২৬ জুলাই ২০২৬, ০৭:০৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
আরব আমিরাতে প্রবাসীদের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ পথ খুঁজতে গিয়ে পঙ্গু হচ্ছে ফোনের প্রিয় ক্যামেরা! দেশের বাজারে পাওয়া ২৬টি টুথপেস্টেই মিলেছে ক্ষতিকর মাইক্রোপ্লাস্টিক কৃষকের পা ভেঙ্গে দিলো হাতুরি দিয়ে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন সিএমপি কমিশনার ‘Don’t retire yet’: Di María makes desperate plea to Lionel Messi after Argentina’s World Cup agony | Football News Priyanka Chopra, Alia Bhatt And More React To Dharmendra Pradhan’s Exit; Ramayana Trailer Clips Leak Online | Bollywood News জুলাইয়ের সঙ্গে গাদ্দারি করলে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না: মামুনুল হক শিক্ষার্থীদের কাছে আবেগঘন অনুরোধ— ‘আমার চাকরিটা খাইয়ো না’ কালিয়াকৈরে হানিট্যাপ চক্রের ৪ সদস্য আটক
প্রচ্ছদ
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

পথ খুঁজতে গিয়ে পঙ্গু হচ্ছে ফোনের প্রিয় ক্যামেরা!

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ২৬ জুলাই, ২০২৬
  • ১৮ সময় দেখুন
পথ খুঁজতে গিয়ে পঙ্গু হচ্ছে ফোনের প্রিয় ক্যামেরা!


অচেনা পথে গুগল ম্যাপ দেখে বাইক হাঁকানো আজকের যুগে নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আর সেজন্য চালকদের প্রথম পছন্দ হ্যান্ডেলবারে বসানো ফোন মাউন্ট। কিন্তু আপনি কি জানেন, পথ চিনতে গিয়ে আপনার পকেটের সবচেয়ে মূল্যবান অংশটি, অর্থাৎ ফোনের ক্যামেরাটি নিঃশব্দে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে? একটু অসাবধানতার কারণে দামি ব্র্যান্ডের ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলোর চমৎকার সব লেন্স মুহূর্তেই তাদের কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে।

অদৃশ্য ভাইব্রেশন যেভাবে ক্যামেরার সর্বনাশ করে

আধুনিক প্রিমিয়াম স্মার্টফোনগুলোতে ব্লার-মুক্ত ছবি ও মসৃণ ভিডিওর জন্য দুটি অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়:

ওআইএস (Optical Image Stabilization): যা কাঁপুনি সত্ত্বেও ছবিকে স্থির রাখে।

অটোফোকাস (AF System): যা দ্রুততার সাথে বস্তু বা ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি স্থির বা ফোকাস করে।

এই দুটি প্রযুক্তি পরিচালিত হয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম চুম্বক, স্প্রিং এবং গ্লাস লেন্সের সমন্বয়ে। বাইকের ইঞ্জিন এবং চলন্ত চাকার উচ্চমাত্রার অসংলগ্ন কম্পন (High-amplitude Vibration) মাউন্টের মাধ্যমে সরাসরি ফোনে স্থানান্তরিত হয়। একটানা এই ঝাঁকুনির ফলে ক্যামেরার সেন্সর ও স্প্রিংগুলো স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে। ফলাফল? ক্যামেরা অন করলেই স্ক্রিন কাঁপতে থাকে, ফোকাস মিস হয় এবং অস্পষ্ট-ঝাপসা ছবি উঠতে শুরু করে।

যেসব পরিস্থিতিতে বিপদ সবচেয়ে বেশি

শক্তিশালী ইঞ্জিনের বাইক: উচ্চ ক্ষমতার সিঙ্গেল-সিলিন্ডার ইঞ্জিনের বাইকে কম্পনের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি থাকে।

ভাঙাচোরা পথ: প্রতিদিন খানাখন্দ বা অফ-রোডে গাড়ি চালালে মাউন্টে থাকা ফোন তীব্র ঝাঁকুনির মুখে পড়ে।

সাধারণ বা নরমাল মাউন্ট: বাজারচলতি প্লাস্টিক বা মেটালের সস্তা হোল্ডারগুলো ভাইব্রেশন কমাতে পারে না, বরং পুরো ঝাঁকুনিটাই ফোনে পৌঁছে দেয়।

প্রিয় ফোনটি বাঁচাবেন যেভাবে

ভাইব্রেশন ড্যাম্পনার লাগান: নেভিগেশন ব্যবহার করতেই হলে অ্যান্টি-ভাইব্রেশন বা ড্যাম্পনার মডিউলযুক্ত উন্নত মাউন্ট বেছে নিন। এটি ক্ষতিকর কম্পন সেন্সর পর্যন্ত পৌঁছাতে বাধা দেয়।

ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় সচেতন থাকুন: রাস্তার অবস্থা অতিরিক্ত খারাপ দেখলে মাউন্ট থেকে ফোন খুলে পকেট বা ব্যাগে রাখুন।

বিকল্প হিসেবে ‘রাফ ফোন’ ব্যবহার: নেভিগেশনের কাজে মূল দামি ফোন ব্যবহার না করে তুলনামূলক পুরোনো বা কমদামি একটি সেকেন্ডারি হ্যান্ডসেট মাউন্টে আটকে নিতে পারেন।

উল্লেখ্য, প্রযুক্তির যুগে নেভিগেশন ছাড়া পথ চলা কঠিন হলেও, সামান্য কিছু না জেনে বাইকের হ্যান্ডেলবারে আশি-নব্বই হাজার টাকার ফোন ঝুলিয়ে দেয়া বড় ধরনের বোকামি। দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি থেকে শখের ফোনটি বাঁচাতে আজই মাউন্টের ধরন বদলান অথবা সচেতন হোন। কারণ পথ চেনার আনন্দের চেয়ে ক্যামেরার স্থায়ী ক্ষতি মেটানোর মাশুল কিন্তু অনেক বেশি!





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
আরব আমিরাতে প্রবাসীদের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ

আরব আমিরাতে প্রবাসীদের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ

কৃষকের পা ভেঙ্গে দিলো হাতুরি দিয়ে

কৃষকের পা ভেঙ্গে দিলো হাতুরি দিয়ে

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন সিএমপি কমিশনার

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন সিএমপি কমিশনার

Priyanka Chopra, Alia Bhatt And More React To Dharmendra Pradhan’s Exit; Ramayana Trailer Clips Leak Online | Bollywood News

Priyanka Chopra, Alia Bhatt And More React To Dharmendra Pradhan’s Exit; Ramayana Trailer Clips Leak Online | Bollywood News

জুলাইয়ের সঙ্গে গাদ্দারি করলে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না: মামুনুল হক

জুলাইয়ের সঙ্গে গাদ্দারি করলে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না: মামুনুল হক

কালিয়াকৈরে হানিট্যাপ চক্রের ৪ সদস্য আটক

কালিয়াকৈরে হানিট্যাপ চক্রের ৪ সদস্য আটক

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom