প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিকেলে এনসিপির সাক্ষাৎ

ঢাকা: প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিকেলে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করবেন।
বুধবার (২২ অক্টোবর) দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি এই সাক্ষাতে অংশ নেবে বলে জানিয়েছে এনসিপির মিডিয়া সেল।
এ বিষয়ে এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন জানিয়েছেন, “রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আজ বিকেল ৫টায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ নির্ধারিত হয়েছে।”
সাক্ষাতে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন প্রস্তুতি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।