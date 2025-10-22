বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০১:০৭ অপরাহ্ন
রাজনীতি

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিকেলে এনসিপির সাক্ষাৎ

  • আপডেট সময়: বুধবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিকেলে এনসিপির সাক্ষাৎ


ঢাকা: প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিকেলে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করবেন।

বুধবার (২২ অক্টোবর) দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি এই সাক্ষাতে অংশ নেবে বলে জানিয়েছে এনসিপির মিডিয়া সেল।

এ বিষয়ে এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন জানিয়েছেন, “রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আজ বিকেল ৫টায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ নির্ধারিত হয়েছে।”

সাক্ষাতে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন প্রস্তুতি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।





Ek Deewane Ki Deewaniyat Opening Day Box Office Collection: Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa’s Film Mints Rs 8 Crore | Bollywood News

This Throwback Photo Proves Baby Dua Is Her Mummy Deepika Padukone’s ‘Mini-Me’ | Bollywood News

১৫ সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ – Corporate Sangbad

Sakshi Agarwal Thanks TN Police For Quick Action After Bomb Threat To Her Home And Office | Regional Cinema News

জামায়াত নেতারা যমুনায় যাবেন বিকেলে

She Shared The Spotlight With SRK, Then Ghosted Bollywood. Can You Guess Who She Is?

