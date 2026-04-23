প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে প্রথম নারী মহাপরিচালক নিয়োগ

ঢাকা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অতিরিক্ত সচিব শাহীনা ফেরদৌসী। তিনি এই অধিদফতরের প্রথম নারী মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
বুধবার (২২ এপ্রিল) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে তাকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বদলি করে নতুন এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি বিদায়ী মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব আবু নূর মো. শামসুজ্জামানের স্থলাভিষিক্ত হবেন।
শাহীনা ফেরদৌসী চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।
এর আগে, তিনি বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্মজীবনে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষতার পরিচয় দেওয়া এই কর্মকর্তা এখন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার নীতিনির্ধারণী ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের হাল ধরলেন।
অন্যদিকে পৃথক আরেকটি আদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের বিদায়ী মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব আবু নূর মো. শামসুজ্জামানকে পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।