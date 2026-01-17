শনিবার, ১৭ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:০৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘প্রেমের দহন’ নাটকে আপন চৌধুরী Jennifer Lawrence Says Online Trolls Cost Her Sharon Tate Role In Tarantino Film Because She ‘Wasn’t Pretty’ | Hollywood News তারেক রহমানের আগমনে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সভাস্থল পরিদর্শনে Damien Martyn’s emotional ‘I’m back’ post after beating Meningitis: ‘I was placed into a paralysed coma’ | Cricket News Manager Recalls How Priyanka Chopra Met ‘Assistant of The Assistant’ To Find Work In Hollywood | Bollywood News রাবির ‘এ’ ইউনিটের প্রথম শিফটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত Sri Lanka Under-19 49/0 in 6.0 Overs Elvish Yadav Lauds Varun Dhawan’s Haryanvi Accent In Border 2: ‘Bahut Badhiya Laga’ | Bollywood News সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা পিঠার ঘ্রাণে মুখর নোয়াখালী সিটি কলেজ ও লাইসিয়াম স্কুল
প্রচ্ছদ
বিনোদন, সর্বশেষ সংবাদ

‘প্রেমের দহন’ নাটকে আপন চৌধুরী

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ০ সময় দেখুন
‘প্রেমের দহন’ নাটকে আপন চৌধুরী

এম এ সালাম রুবেল স্টাফ রিপোর্টারঃ

বর্তমান সময়ের ব্যস্ততম অভিনেতা আপন চৌধুরী এবার হাজির হচ্ছেন  দুঃখ ও ভালোবাসার গল্পের নাটক নিয়ে। সম্প্রতি ‘প্রেমের দহন’ শিরোনামের একটি নাটকে অভিনয় করেছেন আপন। এবং নাটকটি পরিচালনা করেছেন রাহাত নলী। প্রযোজক ছিলেন শেখ মেহেদী হাসান।

রাহাত নলীর পরিচালনায়  ‘প্রেমের দহন’ নাটকে আপন চৌধুরী ছাড়াও আরো অভিনয় করেছেন তাবাসসুম মারিয়া, মিলন ভট্টাচার্য ও মৌ শিখা সহ আরো অনেকে।

আপন চৌধুরী বলেন, ‘প্রেমের দহন’ নাটকটি দুঃখ ও ভালোবাসার গল্প নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কিছু গল্প আছে, যা শেষ হয়েও শেষ হয় না। নাটকে ঠিক তেমনি ছিল আমার সঙ্গে তাবাসসুম মারিয়ার ভালোবাসা। এ সময়ের দর্শকদের চাহিদা মাথায় রেখে দৃষ্টিনন্দনভাবে কাজটি নির্মাণ করেছেন রাহাত নলী ভাই। আশা করি নাটকটি দর্শকদের ভালো লাগবে।

নাটকটি খুব শীঘ্রই বিগ বস ড্রামা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Jennifer Lawrence Says Online Trolls Cost Her Sharon Tate Role In Tarantino Film Because She ‘Wasn’t Pretty’ | Hollywood News

Jennifer Lawrence Says Online Trolls Cost Her Sharon Tate Role In Tarantino Film Because She ‘Wasn’t Pretty’ | Hollywood News

তারেক রহমানের আগমনে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সভাস্থল পরিদর্শনে

Manager Recalls How Priyanka Chopra Met ‘Assistant of The Assistant’ To Find Work In Hollywood | Bollywood News

Manager Recalls How Priyanka Chopra Met ‘Assistant of The Assistant’ To Find Work In Hollywood | Bollywood News

Elvish Yadav Lauds Varun Dhawan’s Haryanvi Accent In Border 2: ‘Bahut Badhiya Laga’ | Bollywood News

Elvish Yadav Lauds Varun Dhawan’s Haryanvi Accent In Border 2: ‘Bahut Badhiya Laga’ | Bollywood News

সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা

সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা

পিঠার ঘ্রাণে মুখর নোয়াখালী সিটি কলেজ ও লাইসিয়াম স্কুল

পিঠার ঘ্রাণে মুখর নোয়াখালী সিটি কলেজ ও লাইসিয়াম স্কুল

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST