এম এ সালাম রুবেল স্টাফ রিপোর্টারঃ
বর্তমান সময়ের ব্যস্ততম অভিনেতা আপন চৌধুরী এবার হাজির হচ্ছেন দুঃখ ও ভালোবাসার গল্পের নাটক নিয়ে। সম্প্রতি ‘প্রেমের দহন’ শিরোনামের একটি নাটকে অভিনয় করেছেন আপন। এবং নাটকটি পরিচালনা করেছেন রাহাত নলী। প্রযোজক ছিলেন শেখ মেহেদী হাসান।
রাহাত নলীর পরিচালনায় ‘প্রেমের দহন’ নাটকে আপন চৌধুরী ছাড়াও আরো অভিনয় করেছেন তাবাসসুম মারিয়া, মিলন ভট্টাচার্য ও মৌ শিখা সহ আরো অনেকে।
আপন চৌধুরী বলেন, ‘প্রেমের দহন’ নাটকটি দুঃখ ও ভালোবাসার গল্প নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কিছু গল্প আছে, যা শেষ হয়েও শেষ হয় না। নাটকে ঠিক তেমনি ছিল আমার সঙ্গে তাবাসসুম মারিয়ার ভালোবাসা। এ সময়ের দর্শকদের চাহিদা মাথায় রেখে দৃষ্টিনন্দনভাবে কাজটি নির্মাণ করেছেন রাহাত নলী ভাই। আশা করি নাটকটি দর্শকদের ভালো লাগবে।
নাটকটি খুব শীঘ্রই বিগ বস ড্রামা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হবে।