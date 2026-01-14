ফরিদপুরে আওয়ামী সুবিধাভোগীরা প্রার্থী হওয়ার প্রতিবাদে মশাল মিছিল

ফরিদপুর: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগী দু’জন প্রার্থী হওয়ার প্রতিবাদে মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে এই মশাল মিছিল বের হয়। মশাল মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে নিউমার্কেট মোড়ে ইমামুদ্দিন স্কয়ারের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
বৈষম্যবিরোধীদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগী আরিফুর রহমান দোলন ও আবুল বাশার খান জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সুযোগ পাচ্ছে।
এ সময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ১৭ বছরে যেভাবে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা হামলা-মামলার শিকার হয়েছেন, এখন আবার তাদেরকেই দলে ভিড়াচ্ছেন। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক।
বক্তারা আরও বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী আরিফুর রহমান দোলন ও আবুল বাশারকে কোনোভাবেই জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। এদের প্রতিহত করা হবে। এছাড়া, তারা যাতে নির্বাচনে কোনোভাবেই অংশ নিতে না পারে সে ব্যাপারে প্রশাসনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।
একই সময় অবিলম্বে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহিদ হাদি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা।
এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের ফরিদপুর জেলা শাখার আহবায়ক কাজী রিয়াজ ও সদস্য সচিব আনিসুর রহমান সজলসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।