সোমবার, ০৫ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:১০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Single Papa: Kunal Kemmu’s Family Comedy Series Renewed For Second Season | Web-series News ‘Stop Making It Dirty’: Mahhi Vij Shares Photo With Jay Bhanushali After Announcing Separation | Television News ‘Step up when it matters’: Mustafizur Rahman’s message after KKR snub | Cricket News ১১ জানুয়ারি মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad এবার কলম্বিয়ায় সরকার পতনের হুমকি ট্রাম্পের Kannan Pattambi, Malayalam Actor And Production Controller, Dies At 62 | Regional Cinema News ফরিদপুর-৪ আসনের সীমানা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে গেজেট বহাল – Corporate Sangbad National Boxing Championships: Rings not ready in time as delays, poor planning mar opening day | Boxing News Salman Khan Said No To Baazigar, Didn’t Want To Set ‘Wrong Example’: ‘When People Kill Themselves For Love…’ | Bollywood News Cricket Australia boss Todd Greenberg hits out at ‘archaic’ bad light rules | Cricket News
প্রচ্ছদ
আইন-আদালত, সর্বশেষ সংবাদ

ফরিদপুর-৪ আসনের সীমানা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে গেজেট বহাল – Corporate Sangbad

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৭ সময় দেখুন
ফরিদপুর-৪ আসনের সীমানা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে গেজেট বহাল – Corporate Sangbad


কর্পোরেট সংবাদ ডেস্ক: ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের সীমানা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে গেজেট প্রকাশের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। রিটকারীদের আইনজীবী ব্যারিস্টার হুমায়ন কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে ১১ ডিসেম্বর ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের ভাঙ্গা উপজেলা থেকে আলগি এবং হামিরদি ইউনিয়ন দুটিকে ফরিদপুর-২ আসনের নগকান্দা উপজেলার সঙ্গে যুক্ত করে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অবৈধ ঘোষণা করেন হাইকোর্ট।

সেদিন আদালতে রিটের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব।

গত ২২ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের ভাঙ্গা উপজেলা থেকে আলগি এবং হামিরদি ইউনিয়ন দুটিকে ফরিদপুর-২ আসনের নগকান্দা উপজেলার সঙ্গে যুক্ত করে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট।

ফরিদপুর-৪ আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. শহিদুল ইসলাম বাবুল ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহবুবুর রহমান দুলালসহ পাঁচজনের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে রিটটি করা হয়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Single Papa: Kunal Kemmu’s Family Comedy Series Renewed For Second Season | Web-series News

Single Papa: Kunal Kemmu’s Family Comedy Series Renewed For Second Season | Web-series News

‘Stop Making It Dirty’: Mahhi Vij Shares Photo With Jay Bhanushali After Announcing Separation | Television News

‘Stop Making It Dirty’: Mahhi Vij Shares Photo With Jay Bhanushali After Announcing Separation | Television News

১১ জানুয়ারি মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad

১১ জানুয়ারি মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad

এবার কলম্বিয়ায় সরকার পতনের হুমকি ট্রাম্পের

এবার কলম্বিয়ায় সরকার পতনের হুমকি ট্রাম্পের

Kannan Pattambi, Malayalam Actor And Production Controller, Dies At 62 | Regional Cinema News

Kannan Pattambi, Malayalam Actor And Production Controller, Dies At 62 | Regional Cinema News

Salman Khan Said No To Baazigar, Didn’t Want To Set ‘Wrong Example’: ‘When People Kill Themselves For Love…’ | Bollywood News

Salman Khan Said No To Baazigar, Didn’t Want To Set ‘Wrong Example’: ‘When People Kill Themselves For Love…’ | Bollywood News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
এনইআইআর চালু হচ্ছে আজ, বন্ধ হবে নতুন অবৈধ হ্যান্ডসেট
এনইআইআর চালু হচ্ছে আজ, বন্ধ হবে নতুন অবৈধ হ্যান্ডসেট
পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়
পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST