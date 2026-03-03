মঙ্গলবার, ০৩ মার্চ ২০২৬, ১০:১৫ অপরাহ্ন
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

ফেসবুক স্টোরির ভুল পোস্ট দ্রুত সরিয়ে ফেলার উপায়

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩ মার্চ, ২০২৬
ফেসবুক স্টোরির ভুল পোস্ট দ্রুত সরিয়ে ফেলার উপায়


সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জনপ্রিয় ফিচার ফেসবুক স্টোরিতে আমরা প্রতিনিয়ত ছবি বা ছোট ভিডিও শেয়ার করে থাকি। নিয়ম অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টা পর এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায় ঠিকই, তবে অনেক সময় অসাবধানতাবশত ভুল কোনো ছবি বা ব্যক্তিগত ভিডিও স্টোরিতে পোস্ট হয়ে গেলে ব্যবহারকারীকে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। মুহূর্তের সেই ভুল থেকে বাঁচতে দ্রুত স্টোরি ডিলিট করার কৌশলটি জানা থাকা প্রতিটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর জন্যই জরুরি।

ফেসবুক স্টোরি থেকে ছবি বা ভিডিও মুছে ফেলার উপায়…

ফেসবুক স্টোরি থেকে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ছবি বা ভিডিও সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত এবং কার্যকর।

* প্রথমে আপনার ফেসবুক অ্যাপের নিউজ ফিডের একদম ওপরে থাকা ‘স্টোরিজ’ (Stories) সেকশনে যেতে হবে। সেখানে নিজের পোস্ট করা স্টোরিটি দেখতে ‘ইয়োর স্টোরি’ (Your Story) অপশনে ক্লিক করুন।

* এরপর যে নির্দিষ্ট ছবি বা ভিডিওটি আপনি মুছে ফেলতে চান, সেটি স্ক্রিনে থাকা অবস্থায় ডান পাশের ওপরের কোণায় থাকা তিনটি ডট (…) মেনুতে ট্যাপ করুন। এবার সামনে আসা অপশনগুলো থেকে ‘ডিলিট ফটো’ (Delete Photo) অথবা ‘ডিলিট ভিডিও’ (Delete Video) অপশনটি নির্বাচন করলেই সেকেন্ডের মধ্যে সেটি আপনার প্রোফাইল থেকে চিরতরে মুছে যাবে।

এখানে একটি বিশেষ সুবিধা হলো, ফেসবুক স্টোরি থেকে কোনো কিছু মুছে ফেললে আপনাকে কষ্ট করে আলাদাভাবে মেসেঞ্জারে গিয়ে সেটি ডিলিট করতে হবে না। মেটা-র ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের কারণে ফেসবুক অ্যাপে করা যেকোনো পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেসেঞ্জারেও আপডেট হয়ে যায়। ফলে এক জায়গা থেকে ছবি বা ভিডিও সরালে তা উভয় প্ল্যাটফর্ম থেকেই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

পরিশেষে মনে রাখা ভালো, ডিজিটাল যুগে একটি ছোট ভুলও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই স্টোরি পোস্ট করার পর দ্রুত একবার চেক করে নেওয়া এবং কোনো অসঙ্গতি থাকলে দেরি না করে ওপরের পদ্ধতি অনুসরণ করে তা মুছে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। নিজের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা প্রাইভেসি বজায় রাখতে এই ছোট ছোট প্রযুক্তিগত কৌশলগুলো আপনাকে অনলাইনে আরও নিরাপদ রাখবে।





