বাকেরগঞ্জে গারুরিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মি তারবিয়াত অনুষ্ঠিত

মোঃ সুমন ভূঁইয়া-বাকেরগঞ্জ,বরিশাল।
বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১০নং গারুরিয়া ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে দায়িত্বশীলদের অংশগ্রহণে কর্মী তরবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২০শে ডিসেম্বর)মাগরিব বাদ গারুরিয়া ইউনিয়নের খয়রাবাদ বাজারের ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে উক্ত কর্মী তরবিয়াত অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত কর্মী তরবিয়াতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম শায়েখে চরমোনাই।
এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন,আদর্শিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বশীলদের নীতি,নৈতিকতা,আচরনবিধি,শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত জরুরি।আদর্শিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে আদর্শবান নেতা নির্বাচন করতে হবে।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা মুহাঃ নুরুল ইসলাম আল-আমিন চৌধুরী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বাকেরগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি নাসির উদ্দিন রোকন ডাকুয়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বাকেরগঞ্জ উপজেলা শাখার সেক্রেটারি মাওলানা মাহমুদুল হাসান জাহাঙ্গীর।
উপস্হিত বক্তারা বলেন,প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের দায়িত্বশীলদের দক্ষতা, সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়,সমাজ ও রাষ্ট্রে ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।