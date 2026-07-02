বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে পদবঞ্চিত যুবদল নেতাদের সাক্ষাৎ

ঢাকা: বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন যুবদলের পদবঞ্চিত নেতৃবৃন্দ। এ সময় তারা বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি দেওয়ার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান।
বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের হেয়ার রোডের বাসভবনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুবদলের পদবঞ্চিত নেতাদের ৬০-৬৫ জন অংশ নেন।
বৈঠকে অংশ নেওয়া ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম রফিক সারাবাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, আমরা পদবঞ্চিতরা বিএনপির মহাসচিবের সঙ্গে দেখা করেছি। চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যাতে সাক্ষাৎ করতে পারি সেজন্য তার কাছে অনুরোধ করেছি।
এ সময় ছাত্রদলের সাবেক নেতাদের মধ্যে মো. হুমায়ুন কবির, সাজ্জাদ হোসেন উজ্জ্বল, জাকির হোসেন খান, মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম রিয়ন, যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সাবেক নেতা আবুল হাসান, ছাত্রদলের সাবেক নেতা দেওয়ান অলি উদ্দিন সুমন, মোহাম্মদ আসাদুল আলম টিটুসহ অন্যান্যরা।