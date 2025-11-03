সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:০৯ অপরাহ্ন
আইন-আদালত, সর্বশেষ সংবাদ

বিজয় হত্যা: সাবেক এমপি মিল্লাতসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির অভিযোগপত্র – Corporate Sangbad

  • আপডেট সময়: সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫
বিজয় হত্যা: সাবেক এমপি মিল্লাতসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির অভিযোগপত্র – Corporate Sangbad


সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি: সিরাজগঞ্জের আলোচিত ছাত্রলীগ নেতা এনামুল হক বিজয় হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবে মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ সদর আমলী আদালতের জিআরও জুয়েল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৪ ডিসেম্বর। ওই দিন অভিযোগ গঠন শুনানি অনুষ্ঠিত হতে পারে।

সিআইডির দাখিল করা অভিযোগপত্রে মোট ১৬ জনের নাম রয়েছে। এর মধ্যে ৪ জন বর্তমানে জামিনে থাকলেও ১২ জন এখনো পলাতক।

অভিযুক্তরা হলেন—সিরাজগঞ্জ-২ (সদর-কামারখন্দ) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাবিবে মিল্লাত মুন্না, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আহসান হাবিব খোকা, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শিহাব আহমেদ জিহাদ, যুবলীগ নেতা এমদাদুল হক এমদাদ, ছাত্রলীগ নেতা আশিকুর রহমান বিজয়, আল-আমিন, জাহিদুল ইসলাম, সাব্বির হোসেন, সোহাগ, পারভেজ রেজা, তারিকুজ্জামান লিয়ন, মামুন, রাশিদুল হাসান রাশেদ, জুবায়ের হোসেন ও আল-আমিন বাবু।

এর আগে ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) প্রথম দফায় ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয়। সেই চার্জশিটে পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি হেলাল উদ্দিন, জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আহসান হাবিব খোকা এবং যুবলীগ নেতা এমদাদুল হক এমদাদকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

ওই অভিযোগপত্রের বিরুদ্ধে নিহত বিজয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে নারাজি আবেদন করা হলে আদালত মামলাটি পুনঃতদন্তের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে ২০২২ সালের ৩ নভেম্বর আদালতের আদেশে সিআইডি মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করে। দীর্ঘ তদন্ত শেষে সংস্থাটি নতুন করে ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

নিহত এনামুল হক বিজয় ছিলেন কামারখন্দ উপজেলার হাজী করপ আলী সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি এবং কামারখন্দ উপজেলার চালা গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, ২০২০ সালের ১৬ জুন বিকেলে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের স্মরণসভায় যোগ দিতে বাড়ি থেকে বের হন বিজয়। শহরের বাজার স্টেশন এলাকায় পৌঁছালে জেলা ছাত্রলীগ নেতা শিহাব আহমেদ জিহাদ, আল-আমিন, আশিকুর রহমান বিজয়সহ কয়েকজন তার ওপর হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল এবং পরে ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নয় দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ৫ জুলাই মারা যান তিনি।





