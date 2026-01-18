ভোট থেকে ছিটকে গেলেন বিএনপি প্রার্থী মুন্সি সারোয়ার

ঢাকা: ঋণখেলাপ সংক্রান্ত আপিল শুনানিতে চট্টগ্রামের দুই আসনে বিএনপি প্রার্থীদের বিষয়ে বিপরীত সিদ্ধান্ত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা বহাল রাখা হলেও চট্টগ্রাম-২ আসনে দলটির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে পৃথক আপিল শুনানি শেষে এসব সিদ্ধান্ত দেয় কমিশন।
চট্টগ্রাম-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে ঋণখেলাপের অভিযোগে প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে ট্রাস্ট ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া ও যমুনা ব্যাংক আপিল আবেদন করেছিল। শুনানি শেষে কমিশন ওই আপিলগুলো খারিজ করে তার প্রার্থিতা বহাল রাখে। ইসি সূত্র জানায়, আসলাম চৌধুরী ট্রাস্ট ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা ছিলেন এবং অন্য দুটি ব্যাংকের ঋণের ক্ষেত্রে তিনি জামিনদার হিসেবে যুক্ত ছিলেন।
অন্যদিকে, চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের বিরুদ্ধে ঋণখেলাপের অভিযোগে করা আপিল গ্রহণ করে তার মনোনয়ন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। একই আসনের জামায়াত প্রার্থী নুরুল আমিন এই আপিল আবেদন করেন। শুনানি শেষে কমিশন সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়ন বাতিলের আদেশ দেয়।
এর আগে রিটার্নিং কর্মকর্তা সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছিলেন এবং তাকে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়।