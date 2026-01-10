শনিবার, ১০ জানুয়ারী ২০২৬, ১০:২৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Saba Azad Has A Special Wish For Hrithik Roshan On His 52nd Birthday | See Here | Bollywood News Mahhi Vij Says Her Soul Is Connected To ‘Best Friend’ Nadim: ‘I Love You; Having You By My Side…’ | Television News UP Warriorz captain Meg Lanning goes past Ellyse Perry in this WPL list; closes in on Sciver-Brunt | Cricket News Compared with Shoaib Akhtar, KKR’s Rs 75 lakh pacer Umran Malik omitted from J&K Ranji camp: Here’s why মঞ্জুর, না-মঞ্জুর ও বিবেচনাধীনের তালিকা The 50 Contestant: Kim Sharma, Nisha Rawal Anr Ashmit Patel In Talks For Farah Khan Show | Television News WPL: Run-fest ends in heartbreak for UP Warriorz; Ashleigh Gardner, Georgia Wareham star in Gujarat Giants’ 10-run win | Cricket News Mardaani 3 Release Date: Rani Mukerji Returns As The Fierce Shivani Shivaji Roy On THIS Date | Bollywood News IND vs NZ: Injury scare for India before first ODI; star batter leaves field in pain after being hit in nets | Cricket News বিএনপির চেয়ারম্যান হওয়ায় তারেক রহমানকে ইউট্যাবের অভিনন্দন
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

মঞ্জুর, না-মঞ্জুর ও বিবেচনাধীনের তালিকা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১০ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৭ সময় দেখুন
মঞ্জুর, না-মঞ্জুর ও বিবেচনাধীনের তালিকা


ঢাকা: আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির প্রথম দিনে ৭০ জনের শুনানি শেষে ১৫ জন প্রার্থীর আপিল না মঞ্জুর করেছে কমিশন। এতে করে তারা ছিটকে গেলেন নির্বাচন থেকে।  তবে তারা চাইলে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবেন। এ ছাড়া আজকের শুনানিতে  তিনজন প্রার্থীর আপিল আবেদন বিবেচনাধীন রেখেছে কমিশন। আর মঞ্জুর করেছে ৫২টি আপিল।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) আপিল শুনানি শেষে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এমন তথ্য জানায়।

শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন ও চার নির্বাচন কমিশনার এসব আপিল আবেদন শুনে নিষ্পত্তি করছেন। এসময় ইসি সচিব আখতার আহমেদ ও আইন শাখার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

যাদের আপিল না-মঞ্জুর হলো:
বাগেরহাট-১: ইসলামী আন্দোলনের মুজিবুর রহমান শামীম ঋণখেলাপি হওয়ায় বাতিল।

নরসিংদী-৪: বাংলাদেশ কংগ্রেসের কাজি শরীফুল ইসলাম আপিলের পক্ষে পর্যাপ্ত কাগজপত্র না থাকায় বাতিল। এছাড়া হলফনামায় অসামঞ্জস্যতা।

রংপুর-১: জাতীয় পার্টির মঞ্জুম আলীর দ্বৈত নাগরিকত্বের কারণে বাতিল করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ-২: স্বতন্ত্র প্রার্থী রনী মোল্লার ভোটার সমর্থন অসামঞ্জস্যতায় প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।

খুলনা-৬: স্বতন্ত্র প্রার্থী আছাদুল বিশ্বাস ভোটার সমর্থন প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় বাতিল।

ঢাকা-৩: স্বতন্ত্র প্রার্থী মনির হোসেন ভোটার সমর্থনে অসামঞ্জস্য থাকায় বাতিল।

ঢাকা-৩: জাতীয় পার্টি মো. ফারুকের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

ঢাকা-১৮: স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন হাওলাদারের মনোনয়ন বাতিল করা ঘোষণা করা হয়েছে।

কক্সবাজার-৩: স্বতন্ত্র ইলিয়াছ মিয়ার মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

ব্রাহ্মবাড়িয়া-৫: স্বতন্ত্র মুছা সিরাজীর প্রার্থিতা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

খুলনা-৩: স্বতন্ত্র প্রার্থী আবদুর বউফ মোল্লা অনুপস্থিত বলে তার প্রার্থিতা বাতিল।

ব্রাহ্মবাড়িয়া-১: বিএনপির প্রার্থী এম এ মান্নান স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ একে একরামুজ্জামানের মনোনয়ন বাতিলের আবেদন মঞ্জুর।

নাটোর-১: খেলাফত মজলিসের আজাবুল হকের মনোনয়ন দ্বৈত নাগরিকত্বের কারণে বাতিল।

পাবনা-৩: গণঅধিকার পরিষদের হাসানুল ইসলামের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

বিবেচনাধীন যাদের আপিল:

মুন্সীগঞ্জ-৩: স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দিন ঋণখেলাপির দায়ে বিবেচনাধীন। পটুয়াখালী-৩: স্বতন্ত্র মিজানুর রহমান বাবুর মনোনয়ন বিবেচনাধীন।

যশোর-৫: স্বতন্ত্র কামরুজ্জামান বিবেচনাধীন।

কুমিল্লা-১: স্বতন্ত্র আবু জায়েদ আল মাহমুদ ভোটার সমর্থন ব্যর্থ হওয়ায় বাতিল করা হয়েছে।

আপিল  মঞ্জুর হল যাদের-

গাজীপুর-৫: জাতীয় পার্টির সফিউদ্দিন সরকারের হলফনামা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ফেনী-১: বাংলাদেশ কংগ্রেসের ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ-৪: স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহীন রেজা চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

নড়াইল-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী উজ্জল মোল্লার মনোনয়ন বাতিল।

কিশোরগঞ্জ-৫: স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ মুজিবর রহমান ইকবালের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ-১: খেলাফত মজলিস প্রার্থী মাওলানা আহমদ আলীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

চাঁদপুর-১: জাতীয় পার্টির হাবীব খানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

নেত্রকোনা-৪: বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির চম্পা রাণী সরকারের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ-৭: বিএনপির মাহবুবুর রহমানের মামলার তথ্য গোপনের বিষয়ে শুনানি শেষে মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

পঞ্চগড়-১: জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির আল রাশেদ প্রধানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

পঞ্চগড়-২: জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি আল রাশেদ প্রধানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

নরসিংদী-৫: বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মশিউর রহমানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মাগুরা-২: জাতীয় পার্টির মশিয়ার রহমানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ-৪: স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী রেহা কবির ভোটার সমর্থন শুনানি শেষে বৈধ ঘোষণা।

হবিগঞ্জ-৪: এবি পার্টির মোকাম্মেল হোসেনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গাইবান্ধা-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তফা মহসিনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ-১: জাসদের কাজী তোফায়েল আহম্মেদের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বগুড়া-৬: বাসদের দিলরুবার প্রার্থিথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

নরসিংদী-২: ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মোহাম্মদ ইব্রাহীমের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

নড়াইল-২: জাতীয় পার্টির প্রার্থী খন্দকার খালেকুজ্জামানের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

দিনাজপুর-৬: স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহনেওয়াজ ফিরোজের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

খুলনা-৫: জাতীয় পার্টির শামীম আরা পারভীনের হলফনামায় তথ্য যুক্তিতর্ক শেষে বৈধ।

ঢাকা-১৮: বাসদের সৈয়দ হারুন অর রশীদের প্রার্থিথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম-২: জাতীয় পার্টির পনির উদ্দিন আহমদের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ-২: স্বতন্ত্র কামরুজ্জামান ভূঁইয়ার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ঝালকাঠি-১: জাতীয় পার্টির কামরুজ্জামান খানের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রংপুর-৪: স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহ আলম বাসারের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শরীয়তপুর-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম মোস্তফা ভোটার সমর্থন মীমাংসা করে বৈধ ঘোষণা।

শরীয়তপুর-৩: জাতীয় পার্টির আবদুল হান্নানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা।

নরসিংদী-১ জাতীয় পার্টি মোহাম্মদ মোস্তফা জামাল বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ-৪: জাতীয় পার্টির ছালাউদ্দিন খোকার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শরীয়তপুর-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ নজরুল ইসলামের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গাজীপুর-৩: ইসলামী ঐক্যজোটের মুফতি শামীম আহমেদের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

টাঙ্গাইল-১: স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ আলীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শরীয়তপুর-১: বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি নূর মোহাম্মদ মিয়ার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কক্সবাজার-২: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হামিদুর রহমান আযাদের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ফরিদপুর-৪: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মিজানুর রহমানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গাজীপুর-২: স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন সরকারের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গাজীপুর-৫: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের রহুল আমিনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম-১১: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশেল নূর উদ্দিনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

চাঁপাইনবয়াবগঞ্জ-২: জাতীয় পার্টির খুরশীদ আলমের দ্বৈত নাগরিকত্বের যুক্তিতর্ক শেষে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজশাহী-৫: বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি আলতাফ হোসেন মোল্লার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুমিল্লা-১: বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বড়ুয়া মনোজিত ধীমনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

লালমনিরহাট-১: স্বতন্ত্র রেদওয়ানুল হকের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ঢাকা-১৮: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আনোয়ার হোসেনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ঢাকা-৯: স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

চাঁদপুর-২: ইসলামী আন্দোলনের মানসুর আহমদ সাকীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মাদারীপুর-২: স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল ইসলাম সাঈদ আনসারীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বগুড়া-৩: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শাহজাহান তালুকদারের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুমিল্লা-৯: খেলাফত মজলিসের আবদুল হক আমিনীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গাজীপুর-১: জাতীয় পার্টি শফিকুল ইসলামের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ-১: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস প্রার্থী মাওলানা আহমদ আলীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Saba Azad Has A Special Wish For Hrithik Roshan On His 52nd Birthday | See Here | Bollywood News

Saba Azad Has A Special Wish For Hrithik Roshan On His 52nd Birthday | See Here | Bollywood News

Mahhi Vij Says Her Soul Is Connected To ‘Best Friend’ Nadim: ‘I Love You; Having You By My Side…’ | Television News

Mahhi Vij Says Her Soul Is Connected To ‘Best Friend’ Nadim: ‘I Love You; Having You By My Side…’ | Television News

The 50 Contestant: Kim Sharma, Nisha Rawal Anr Ashmit Patel In Talks For Farah Khan Show | Television News

The 50 Contestant: Kim Sharma, Nisha Rawal Anr Ashmit Patel In Talks For Farah Khan Show | Television News

Mardaani 3 Release Date: Rani Mukerji Returns As The Fierce Shivani Shivaji Roy On THIS Date | Bollywood News

Mardaani 3 Release Date: Rani Mukerji Returns As The Fierce Shivani Shivaji Roy On THIS Date | Bollywood News

Ajay Devgn Hints At Tanhaji 2 As Film Clocks 6 Years? Says, ‘Story Isn’t Over Yet’ | Bollywood News

Ajay Devgn Hints At Tanhaji 2 As Film Clocks 6 Years? Says, ‘Story Isn’t Over Yet’ | Bollywood News

মাদুরোর মুক্তির দাবিতে বামজোটের বিক্ষোভ মিছিল

মাদুরোর মুক্তির দাবিতে বামজোটের বিক্ষোভ মিছিল

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত
বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST