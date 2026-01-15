শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০৫:৪১ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Tomb Raider First Look: Sophie Turner Debuts As Lara Croft, Internet Misses Angelina Jolie | Hollywood News Bruno Mars Expands ‘The Romantic Tour’ With 30-Plus New Dates, Stadium Run Gets Bigger | Hollywood News Toxic Actress Beatriz Taufenbach Deletes Instagram After Backlash Over Intimate Scene With Yash | Telugu Cinema News যেসব আসনে লড়বে এনসিপি Kartik Aaryan Gives Up Rs 15 Crore Fee After Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Flops: Report | Bollywood News যে ১৭৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে জামায়াত বিইউবিটিতে স্প্রিং-২০২৬ নবীন বরণ অনুষ্ঠিত WPL: Day after being retired out, Harleen Deol guides UP Warriorz to victory | Cricket News ‘Dhanush Is Back In His Zone’: Kara First Glimpse Ignites Massive Fan Frenzy | Tamil Cinema News PSG coach Luis Enrique open to soccer using rugby’s sin-bin for fouls | Football News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

যে ১৭৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে জামায়াত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৫ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৫ সময় দেখুন
যে ১৭৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে জামায়াত


ঢাকা: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ‘১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য’ নাম দিয়ে ৩০০ আসন বণ্টন করেছে। এই আসন সমঝোতায় জোটের অন্যতম দল ইসলামী আন্দোলনের জন্য ৪৭টি আসন রেখে ২৫৩টি আসনের চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টায় রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এ বণ্টনের তথ্য জানান জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

তিনি জানান, সমঝোতায় জামায়াতে ইসলামী ১৭৯টি, এনসিপি ৩০টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২০টি, খেলাফত মজলিস ১০টি, লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি) সাতটি, আমার বাংলাদেশ (এবি পার্টি) তিনটি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি) দু’টি ও নেজামে ইসলাম দু’টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

জোটের অন্য দুটি দল খেলাফত আন্দোলন ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি(জাগপা) কোনো আসন নেয়নি। জানা গেছে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শুক্রবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করে জানাবে এই জোটে থাকবে কি না। যদি তারা না থাকে তাহলে ৪৭টি আসনের মধ্যে আরও ৪০টি আসনে জামায়াতের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

যে ১৭৯ আসনে জামায়াতে ইসলামী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে

রংপুর বিভাগ

পঞ্চগড়-২ (বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলা), ঠাকুরগাঁও-১ (ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা), ঠাকুরগাঁও-২ (বালিয়াডাঙ্গী ও হরিপুর উপজেলা এবং রানীশংকৈল উপজেলার আংশিক), ঠাকুরগাঁও-৩ (পীরগঞ্জ উপজেলা এবং রানীশংকৈল উপজেলার আংশিক), দিনাজপুর-১ (বীরগঞ্জ ও কাহারোল উপজেলা), দিনাজপুর-২ (বোচাগঞ্জ ও বিরল উপজেলা), দিনাজপুর-৩ (দিনাজপুর সদর উপজেলা), দিনাজপুর-৪ (খানসামা ও চিরিরবন্দর উপজেলা), দিনাজপুর-৬ (নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট উপজেলা), নীলফামারী-১ (ডোমার ও ডিমলা উপজেলা), নীলফামারী-২ (নীলফামারী সদর উপজেলা), নীলফামারী-৩ (জলঢাকা উপজেলা), লালমনিরহাট-১ (পাটগ্রাম ও হাতীবান্ধা উপজেলা), লালমনিরহাট-২ (কালীগঞ্জ ও আদিতমারী উপজেলা), লালমনিরহাট-৩ (লালমনিরহাট সদর উপজেলা), রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া উপজেলা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আংশিক), রংপুর-২ (তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলা) রংপুর-৩ (রংপুর সদর উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনের প্রধান অংশ), রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর উপজেলা), রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ উপজেলা), কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর উপজেলা), কুড়িগ্রাম-৪ (চিলমারী, রৌমারী ও চর রাজিবপুর উপজেলা), গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ উপজেলা), গাইবান্ধা-২ (গাইবান্ধা সদর উপজেলা), গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্লাপুর ও পলাশবাড়ী উপজেলা), গাইবান্ধা-৪ (গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা)।

রাজশাহী বিভাগ

জয়পুরহাট-১ (জয়পুরহাট সদর ও পাঁচবিবি উপজেলা), জয়পুরহাট-২ (আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলা), বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলা), বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ উপজেলা), বগুড়া-৩ (আদমদীঘি ও দুপচাঁচিয়া উপজেলা), বগুড়া-৪ (কাহালু ও নন্দীগ্রাম উপজেলা), বগুড়া-৫ (শেরপুর ও ধুনট উপজেলা), বগুড়া-৬ (বগুড়া সদর উপজেলা), বগুড়া-৭ (গাবতলী ও শাজাহানপুর উপজেলা), চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ উপজেলা), চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ (ভোলাহাট, গোমস্তাপুর ও নাচোল উপজেলা), চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা), নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর, পোরশা ও সাপাহার উপজেলা), নওগাঁ-২ (পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলা), নওগাঁ-৪ (মান্দা উপজেলা), নওগাঁ-৫ (নওগাঁ সদর উপজেলা), নওগাঁ-৬ (আত্রাই ও রানীনগর উপজেলা), রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী ও তানোর উপজেলা), রাজশাহী-২ (রাজশাহী সদর (সিটি কর্পোরেশন এলাকা), রাজশাহী-৩ (পরা ও মোহনপুর উপজেলা), রাজশাহী-৪ (বাগমারা উপজেলা), রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া ও দুর্গাপুর উপজেলা), রাজশাহী-৬ (বাঘা ও চারঘাট উপজেলা), নাটোর-১ (লালপুর ও বাগাতিপাড়া উপজেলা), নাটোর-২ (নাটোর সদর ও নলডাঙ্গা উপজেলা), নাটোর-৪ (গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম উপজেলা), সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর উপজেলা ও সিরাজগঞ্জ সদরের আংশিক), সিরাজগঞ্জ-২ (সিরাজগঞ্জ সদর (আংশিক) ও কামারখন্দ উপজেলা), সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া উপজেলা), সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি ও চৌহালী উপজেলা), পাবনা-১ (সাঁথিয়া উপজেলা ও বেড়া উপজেলার আংশিক), পাবনা-২ (সুজানগর উপজেলা ও বেড়া উপজেলার আংশিক), পাবনা-৩ চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলা), পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী ও আটঘরিয়া উপজেলা), পাবনা-৫ (পাবনা সদর উপজেলা)।

খুলনা বিভাগ

মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা), মেহেরপুর-২ (গাংনী উপজেলা), কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর উপজেলা), কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা ও মিরপুর উপজেলা), কুষ্টিয়া-৩ (কুষ্টিয়া সদর উপজেলা), চুয়াডাঙ্গা-২ (দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা), ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা উপজেলা), ঝিনাইদহ-২ (ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা), ঝিনাইদহ-৩ (মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা), ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ উপজেলা ও ঝিনাইদহ সদরের আংশিক) যশোর-১ (শার্শা উপজেলা), যশোর-২ (ঝিকরগাছা ও চৌগাছা উপজেলা), যশোর-৪ (বাঘেরপাড়া ও অভয়নগর উপজেলা), যশোর-৫ (মণিরামপুর উপজেলা), যশোর-৬ (কেশবপুর উপজেলা), মাগুরা-১ (মাগুরা সদর (আংশিক) ও শ্রীপুর উপজেলা), নড়াইল-১ (কালিয়া উপজেলা ও নড়াইল সদরের আংশিক), নড়াইল-২ (নড়াইল সদর (আংশিক) ও লোহাগড়া উপজেলা), বাগেরহাট-১ (চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলা), বাগেরহাট-২ (বাগেরহাট সদর ও কচুয়া উপজেলা), বাগেরহাট-৩ (রামপাল ও মোংলা উপজেলা), বাগেরহাট ৪ (মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলা), খুলনা-১ (দাকোপ ও বটিয়াঘাটা উপজেলা), খুলনা-২ (খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া, ফুলতলা উপজেলা ও ক্যান্টনমেন্ট), খুলনা-৬ (পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলা), সাতক্ষীরা-১ (কলারোয়া ও তালা উপজেলা), সাতক্ষীরা-২ (সাতক্ষীরা সদর ও দেবহাটা উপজেলা), সাতক্ষীরা-৩ (কালিগঞ্জ ও আশাশুনি উপজেলা), সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর উপজেলা)।

বরিশাল বিভাগ

বরগুনা-২ (বামনা, পাথরঘাটা ও বেতাগী উপজেলা), পটুয়াখালী-২ (বাউফল উপজেলা), বরিশাল-৪ (হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা), ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া উপজেলা), পিরোজপুর-১ (পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর ইন্দুরকানী উপজেলা), পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া ও নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলা)।

ময়মনসিংহ বিভাগ

জামালপুর-২ (ইসলামপুর উপজেলা), জামালপুর-৪ (সরিষাবাড়ী উপজেলা), জামালপুর-৫ (জামালপুর সদর উপজেলা), শেরপুর-১ (শেরপুর সদর উপজেলা), শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী ও ঝিনাইগাতী উপজেলা) ময়মনসিংহ-৫ (মুক্তাগাছা উপজেলা), ময়মনসিংহ-৬ (ফুলবাড়ীয়া উপজেলা), নেত্রকোণা-৩ (কেন্দুয়া ও আটপাড়া উপজেলা), নেত্রকোণা-৪ (মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা), নেত্রকোণা-৫ (পূর্বধলা উপজেলা)।

ঢাকা বিভাগ

কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী ও পাকুন্দিয়া উপজেলা), কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ ও তাড়াইল উপজেলা), কিশোরগঞ্জ-৫ (বাজিতপুর ও নিকলী উপজেলা), মুন্সিগঞ্জ-৩ (মুন্সিগঞ্জ সদর ও গজারিয়া উপজেলা), টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর ও ধনবাড়ী উপজেলা), টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর ও ভুঞাপুর উপজেলা), টাঙ্গাইল-৪ (কালিহাতী উপজেলা), টাঙ্গাইল-৫ (টাঙ্গাইল সদর উপজেলা), টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর উপজেলা), টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল ও সখিপুর উপজেলা), ঢাকা-১ (দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলা), ঢাকা-২ (কেরানীগঞ্জ (আংশিক), সাভার (আংশিক) ও কামরাঙ্গীরচর), ঢাকা-৩ (কেরানীগঞ্জ উপজেলার আংশিক), ঢাকা-৬ (সূত্রাপুর, কোতোয়ালী (আংশিক) ও গেন্ডারিয়া থানা), ঢাকা-৭ (লালবাগ, চকবাজার, কামরাঙ্গীরচর ও কোতোয়ালী থানার আংশিক), ঢাকা-১০ (ধানমণ্ডি, কলাবাগান, হাজারীবাগ ও নিউমার্কেট থানা), ঢাকা-১২ (তেজগাঁও, শিল্পাঞ্চল ও রমনা থানার আংশিক), ঢাকা-১৪ (মিরপুর, শাহআলী ও দারুস সালাম থানা), ঢাকা-১৫ (কাফরুল ও মিরপুর থানার আংশিক), ঢাকা-১৬ (পল্লবী ও রূপনগর থানা), ঢাকা-১৭ (গুলশান, বনানী, ক্যান্টনমেন্ট ও ভাসানটেক থানা), গাজীপুর-৪ (কাপাসিয়া উপজেলা), নরসিংদী-৪ (মনোহরদী ও বেলাবো উপজেলা), নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ উপজেলা), নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার উপজেলা), রাজবাড়ী-১ (রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ উপজেলা), রাজবাড়ী-২ (পাংশা, কালুখালী ও বালিয়াকান্দি উপজেলা), ফরিদপুর-১ (মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা উপজেলা), ফরিদপুর-৩ (ফরিদপুর সদর উপজেলা), মাদারীপুর-৩ (কালকিনি ও ডাসার উপজেলা), গোপালগঞ্জ-১ (মুকসুদপুর উপজেলা ও কাশিয়ানী উপজেলার আংশিক), শরীয়তপুর-২ (নড়িয়া উপজেলা ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার আংশিক)।

সিলেট বিভাগ

সিলেট-১, ৩, ৪ ও ৬; মৌলভীবাজার-১ ও ২; হবিগঞ্জ-১; ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১, ৩ ও ৪ আসন।

চট্টগ্রাম বিভাগ

কুমিল্লা-১, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০ ও ১১; চাঁদপুর-৩ ও ৪; ফেনী-১ ও ৩; নোয়াখালী-৩, ৪ ও ৫; লক্ষ্মীপুর-২ ও ৩; চট্টগ্রাম-১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ১০, ১৫ ও ১৬ এবং কক্সবাজার-১, ২, ৩ ও ৪ আসন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Tomb Raider First Look: Sophie Turner Debuts As Lara Croft, Internet Misses Angelina Jolie | Hollywood News

Tomb Raider First Look: Sophie Turner Debuts As Lara Croft, Internet Misses Angelina Jolie | Hollywood News

Bruno Mars Expands ‘The Romantic Tour’ With 30-Plus New Dates, Stadium Run Gets Bigger | Hollywood News

Bruno Mars Expands ‘The Romantic Tour’ With 30-Plus New Dates, Stadium Run Gets Bigger | Hollywood News

Toxic Actress Beatriz Taufenbach Deletes Instagram After Backlash Over Intimate Scene With Yash | Telugu Cinema News

Toxic Actress Beatriz Taufenbach Deletes Instagram After Backlash Over Intimate Scene With Yash | Telugu Cinema News

যেসব আসনে লড়বে এনসিপি

যেসব আসনে লড়বে এনসিপি

Kartik Aaryan Gives Up Rs 15 Crore Fee After Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Flops: Report | Bollywood News

Kartik Aaryan Gives Up Rs 15 Crore Fee After Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Flops: Report | Bollywood News

‘Dhanush Is Back In His Zone’: Kara First Glimpse Ignites Massive Fan Frenzy | Tamil Cinema News

‘Dhanush Is Back In His Zone’: Kara First Glimpse Ignites Massive Fan Frenzy | Tamil Cinema News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST