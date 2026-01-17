রাঙামাটিতে ১০২ শিক্ষার্থী পেল গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি ও পুরস্কার

আহমদ বিলাল খান :
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১২তম গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি পরীক্ষা–২০২৫ ও গাউছুল আজম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কারিগরি মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান। এতে ১০২ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে বৃত্তি ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় রাঙামাটি শহরের রানী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আরও ১০০ জন শিক্ষার্থীকে সান্ত্বনামূলক শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি ও মেধা বিকাশ পরীক্ষার হল সুপার এবং রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রণতোষ মল্লিকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য দেব প্রসাদ দেওয়ান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক, গবেষক ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাশিল্পী ড. আজাদ বুলবুল এবং চট্টগ্রাম সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক প্রশিক্ষক ও শিক্ষা চিন্তক ড. শামসুদ্দীন শিশির।
বক্তারা বলেন, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ। এটি প্রমাণ করে, শিক্ষা বিভাজনের নয়; বরং ঐক্য, সম্প্রীতি ও মানবিকতার সেতুবন্ধন। বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে অংশগ্রহণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলবে। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (র.)-এর মানবতাবাদী আদর্শের বাস্তব প্রতিফলনই এই মেধাবৃত্তি।
তারা আরও বলেন, এই আয়োজন শুধু একটি বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান নয়; বরং এটি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মানবিকতা ও আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার একটি মহৎ প্রয়াস। আগামী দিনের নেতৃত্ব গঠনে শিক্ষার্থীদের মেধার পাশাপাশি সততা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।
অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক (মাইজভাণ্ডারী আলী)-এর দিকনির্দেশনায়।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভান, নায়েব সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ ম্যানেজিং ট্রাস্টি ও দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)-এর চেয়ারম্যান।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পুরানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বাংলাদেশ বেতার রাঙামাটি কেন্দ্রের উপস্থাপক ও সংবাদ পাঠক মো. হাসান উদ্দিন।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বেদবুনিয়া মইনুল উলুম রেজভীয়া সাঈদীয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী মাওলানা মো. আলী হাসান, শাহ এমদাদিয়া রাঙামাটি জেলা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ পারভেজ উদ্দিন চৌধুরীসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।