শুক্রবার, ২২ মে ২০২৬, ০৯:২৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চাপ রাঙ্গামাটিতে মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদিয়ার ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প, উপকৃত ২ শতাধিক মানুষ কর্ণফুলীতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেল স্কুল শিক্ষার্থীর কর্ণফুলী নদী থেকে ৯টি অবৈধ বাল্কহেড জব্দ, ২ লক্ষ ৪৫ হাজার জরিমানা তাইওয়ানের কাছে ১৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি স্থগিত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের বাড়ি ফেরাতে জবিতে ডাবল ডেকার বাসের ব্যবস্থা কুষ্টিয়ায় বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, যুবদল নেতাকে কুপিয়ে জখম আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ Will MS Dhoni play in IPL 2027? CSK captain Ruturaj Gaikwad gives ‘next year’ update | Cricket News System Review: Jyotika, Sonakshi Sinha-Led Quietly Powerful Legal Drama Understands All Shades Of Womanhood | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

রাঙ্গামাটিতে মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদিয়ার ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প, উপকৃত ২ শতাধিক মানুষ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২২ মে, ২০২৬
  • ৬২ সময় দেখুন
রাঙ্গামাটিতে মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদিয়ার ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প, উপকৃত ২ শতাধিক মানুষ

আহমদ বিলাল খান

মানবসেবাকে ইবাদত হিসেবে ধারণ করে রাঙ্গামাটিতে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, ওষুধ বিতরণ ও রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছে আঞ্জুমানে মোত্তাবেইনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদিয়া। দিনব্যাপী এ আয়োজনে চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন ১৮১ জন রোগী। পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন ৪৪ জন এবং ৭৪ জনের ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে।

শুক্রবার (২২ মে) সকাল থেকে রাঙ্গামাটির বনরূপা দায়রা ভবনে (লেকার্স পাবলিক স্কুলের পাশে) এ মানবিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা সাধারণ মানুষ, নিম্ন আয়ের পরিবার ও অসহায় রোগীরা চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আওলাদে রাসুল, নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেমে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)।

আয়োজকরা জানান, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও চিকিৎসাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য থেকেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, রক্তদান কর্মসূচি ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

চিকিৎসা ক্যাম্পটি পরিচালনায় সহযোগিতা করে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি, জেলার বিভিন্ন ইউনিট ও কাউখালী উপজেলার আওতাধীন শাখাসমূহ। ব্যবস্থাপনায় ছিল মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপ, রাঙ্গামাটি ইউনিট।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, বর্তমান সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ এ ধরনের উদ্যোগ থেকে সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। তারা এ মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরা বলেন, রক্তদান মানুষের জীবন বাঁচায়। সমাজের আরও তরুণদের মানবিক কাজে এগিয়ে আসা উচিত।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে সেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদানের কারণে দিনভর চিকিৎসা ক্যাম্পে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

শেষে দেশ, জাতি ও মানবকল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চাপ

কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চাপ

কর্ণফুলীতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেল স্কুল শিক্ষার্থীর

কর্ণফুলীতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেল স্কুল শিক্ষার্থীর

কর্ণফুলী নদী থেকে ৯টি অবৈধ বাল্কহেড জব্দ, ২ লক্ষ ৪৫ হাজার জরিমানা

কর্ণফুলী নদী থেকে ৯টি অবৈধ বাল্কহেড জব্দ, ২ লক্ষ ৪৫ হাজার জরিমানা

তাইওয়ানের কাছে ১৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি স্থগিত যুক্তরাষ্ট্রের

তাইওয়ানের কাছে ১৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি স্থগিত যুক্তরাষ্ট্রের

কুষ্টিয়ায় বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, যুবদল নেতাকে কুপিয়ে জখম

কুষ্টিয়ায় বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, যুবদল নেতাকে কুপিয়ে জখম

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ

কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চাপ
কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চাপ
রাঙ্গামাটিতে মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদিয়ার ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প, উপকৃত ২ শতাধিক মানুষ
রাঙ্গামাটিতে মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদিয়ার ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প, উপকৃত ২ শতাধিক মানুষ
কর্ণফুলীতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেল স্কুল শিক্ষার্থীর
কর্ণফুলীতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেল স্কুল শিক্ষার্থীর
কর্ণফুলী নদী থেকে ৯টি অবৈধ বাল্কহেড জব্দ, ২ লক্ষ ৪৫ হাজার জরিমানা
কর্ণফুলী নদী থেকে ৯টি অবৈধ বাল্কহেড জব্দ, ২ লক্ষ ৪৫ হাজার জরিমানা
তাইওয়ানের কাছে ১৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি স্থগিত যুক্তরাষ্ট্রের
তাইওয়ানের কাছে ১৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি স্থগিত যুক্তরাষ্ট্রের
শিক্ষার্থীদের বাড়ি ফেরাতে জবিতে ডাবল ডেকার বাসের ব্যবস্থা
শিক্ষার্থীদের বাড়ি ফেরাতে জবিতে ডাবল ডেকার বাসের ব্যবস্থা
কুষ্টিয়ায় বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, যুবদল নেতাকে কুপিয়ে জখম
কুষ্টিয়ায় বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, যুবদল নেতাকে কুপিয়ে জখম
আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ
আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ
Will MS Dhoni play in IPL 2027? CSK captain Ruturaj Gaikwad gives ‘next year’ update | Cricket News
Will MS Dhoni play in IPL 2027? CSK captain Ruturaj Gaikwad gives ‘next year’ update | Cricket News
System Review: Jyotika, Sonakshi Sinha-Led Quietly Powerful Legal Drama Understands All Shades Of Womanhood | Bollywood News
System Review: Jyotika, Sonakshi Sinha-Led Quietly Powerful Legal Drama Understands All Shades Of Womanhood | Bollywood News
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom