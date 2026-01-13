রাঙ্গামাটিতে মাজারের এতিমখানা ও হেফজখানার শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

আহমদ বিলাল খান
এতিম শিশু মানে সমাজের আলোকহীন ভবিষ্যৎ। তাদের পাশে দাঁড়ানো মানে সমাজকে আলোকিত করা এমন মন্তব্য করে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ হাবীব আজম বলেছেন, প্রতিটি এতিম ও অসহায় শিশুর জন্য মানবিক দায়িত্ব আমাদের নৈতিক কর্তব্য।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকাল ৫টায় রাঙ্গামাটির হযরত আব্দুল হাকিম (আবদুল্লাহ ফকির রহঃ) মাজার প্রাঙ্গণে অবস্থিত এতিমখানা ও হেফজখানার শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমের আয়োজন করেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য হাবীব আজম।
তিনি বলেন, শীত মৌসুমে এতিম ও অসহায় শিশুদের কষ্ট লাঘব করা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। সমাজের সুবিধাভোগী মানুষ এবং জনপ্রতিনিধিদের উচিত মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে এই শ্রেণির মানুষের পাশে দাঁড়ানো। ভবিষ্যতেও এমন মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর থানা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এমাদুল ইসলাম, মাজার মসজিদের খতিব মাওলানা আনিসুর রহমান, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ ওমর মোরশেদ, কাঠালতলী হিল ফুজুল যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন আরাফাত ঈশান, মাজার মসজিদের মোয়াজ্জেম হাফেজ কাইয়ুম এবং শিক্ষক হাফেজ খুল্ল মিয়া।
এসময় অতিথিরা শীতার্ত এতিম ও হেফজখানার শিক্ষার্থীদের কল্যাণে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে মানবিক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
শীতবস্ত্র পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দ প্রকাশ করে এবং আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।