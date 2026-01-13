রিকশা-ভ্যান চালকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনলেন তারেক রহমান

ঢাকা: রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে রিকশা, ভ্যান ও অটোচালকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম, পারিবারিক সংকট ও নানামুখী হয়রানির কথা তুলে ধরেন চালকরা।
রিকশাচালকদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন তারেক রহমান। নগরবাসীকে সেবা দিতে তাদের অমানুষিক পরিশ্রমের প্রশংসা করেন তিনি। পাশাপাশি শহরের শৃঙ্খলা ও যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান।
মতবিনিময়কালে ক্ষমতায় এলে সীমিত আয়ের মানুষের জন্য বিএনপির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তারেক রহমান জানান, অসচ্ছল পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ চালু করা হবে, যার মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ বিভিন্ন সরকারি সুবিধা সরাসরি পরিবারের গৃহকর্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।
এ সময় দেশ ও মানুষের কল্যাণে বিএনপির বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে আসন্ন নির্বাচনে শ্রমজীবী মানুষের সহযোগিতা ও সমর্থন প্রত্যাশা করেন তিনি।