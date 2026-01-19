সোমবার, ১৯ জানুয়ারী ২০২৬, ১২:৫১ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

শিক্ষার মানোন্নয়নে পাঠদানের বিকল্প নেই – রাঙামাটি আইটি স্কুল পরিদর্শনে হাবীব আজম

  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬
শিক্ষার মানোন্নয়নে পাঠদানের বিকল্প নেই – রাঙামাটি আইটি স্কুল পরিদর্শনে হাবীব আজম

রাঙামাটি প্রতিনিধি :

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ার মূল চাবিকাঠি হলো মানসম্মত পাঠদান। নিয়মিত ও আন্তরিকভাবে পাঠদান নিশ্চিত করা গেলে শিক্ষার মান এমনিতেই উন্নত হবে।

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য মো. হাবীব আজম শনিবার (১৮ জানুয়ারি) রাঙামাটি আইটি স্কুল পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

পরিদর্শনকালে হাবীব আজম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা পরিবেশ, পাঠদানের পদ্ধতি ও অবকাঠামোগত সুবিধা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সমন্বিত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পাঠ্যবই নয়, নৈতিক শিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান অর্জনের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।
তিনি আরও বলেন, একজন শিক্ষার্থী সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে ভবিষ্যতে সে দেশ ও সমাজের সম্পদে পরিণত হয়। তাই শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও নিয়মিত পাঠদান নিশ্চিত করাই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাদ্রী দেওয়ান, সিনিয়র শিক্ষক সাজিয়া আফরিন, সহকারী শিক্ষক দীপ্ত বড়ুয়া ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিলসন চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে হাবীব আজম শিক্ষকবৃন্দের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করেন এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি অভিভাবকদের সন্তানদের পড়াশোনার প্রতি আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

