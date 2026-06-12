শিগগিরই যুদ্ধ বন্ধের দাবি ট্রাম্পের, তেহরান জানাল কিছুই ‘চূড়ান্ত’ নয়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরানের ওপর হামলা বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার পর দেশটির সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত।
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার (১১ জুন) ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমরা এইমাত্র ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের একটি চমৎকার নিষ্পত্তি করেছি।’
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেছেন, চুক্তির খবরটি ‘অনুমানমূলক’ এবং ‘কোনো কিছুই চূড়ান্ত হয়নি’।
ট্রাম্প অতীতেও একই ধরনের দাবি করেছিলেন, সংঘাত শেষ করার জন্য দুই দেশ একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর কাছাকাছি রয়েছে। এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, তিনি ইরানের ওপর ‘খুব কঠোর’ আঘাত হানবেন।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর ব্যাপক হামলা চালায়। এর জবাবে ইরান উপসাগরে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোতে হামলা চালায় এবং কার্যকরভাবে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়—যা বিশ্বের তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ।
এপ্রিলে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান থেমে থেমে গোলাগুলি বিনিময় করেছে, যার মধ্যে এই সপ্তাহে দুই দফা পালটা হামলাও অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে, ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তির সম্ভাবনা নিয়েও বারবার কথা বলেছেন।
তার সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর ব্রেন্ট ক্রুডে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৯ ডলারে (৬৬ পাউন্ড) নেমে আসে, যা দিনের হিসাবে ৪.৪% কম।
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমাদের একটি চুক্তি হয়েছে যে ইরানের কাছে কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না, এবং এই চুক্তিটি করার জন্য আমাদের যা কিছু করতে হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এটি। সুতরাং, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।’
তিনি বলেন, ‘নথিগুলো চূড়ান্ত হয়ে গেলে সম্ভবত ইউরোপে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং এটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হওয়া উচিত। নথিগুলো প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে – দেখা যাক।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হরমুজ প্রণালীও খুলে দেওয়া হবে।’
মার্কিন এই নেতা বলেন, ‘তিনি উপসাগরীয় মিত্র এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুসহ এই অঞ্চলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং যোগ করেন পুরো মধ্যপ্রাচ্য খুব খুশি।’