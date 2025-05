শিবিরকে দোষারোপ ‘সংঘবদ্ধ মিথ্যাচার’

ঢাকা: সম্প্রতি আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধকরণ ঘিরে শাহবাগে চলা আন্দোলনে জাতীয় সংগীত গাইতে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গেয়েছেন ছাত্রদল-গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ-বামসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এর একদিন আগে শাহবাগে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের কর্মসূচির এক পর্যায়ে জাতীয় সংগীত চলাকালীন কয়েকজন ব্যক্তি বাধা দেন। পরে এই ঘটনার সঙ্গে ছাত্রশিবির জড়িত আছে বলে অভিযোগ […]

