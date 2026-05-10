শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা কমিটির নবনির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে

মন্দির পরিচালনা কমিটির সূত্রে জানা গেছে, ধর্মীয় রীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করে মন্দির প্রাঙ্গণে এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সভাপতি (সেবাইত) চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ-এর সভাপতিত্বে কমিটির সদস্যরা শপথ পাঠ করেন।
শপথ গ্রহণকালে নবনির্বাচিত সদস্যরা মন্দিরের ধর্মীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং মন্দিরের সার্বিক উন্নয়নে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
অনুষ্ঠানে মন্দির কমিটির সদস্য, ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, নবগঠিত কমিটির নেতৃত্বে ঐতিহ্যবাহী এ মন্দিরের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সমৃদ্ধ হবে।