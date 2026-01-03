শনিবার, ০৩ জানুয়ারী ২০২৬, ০৭:৪২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
5 Unknown Facts About Kriti Sanon’s Sister Nupur Sanon | Bollywood News IND vs NZ: Shreyas Iyer returns to ODI squad — but there is a catch | Cricket News Bigg Boss Tamil 9 Task Turns Violent As Sandra Suffers Panic Attack After Being Shoved | Regional Cinema News ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা IND vs NZ ODI squad: Why is Hardik Pandya missing from India’s 15-member team? BCCI explains | Cricket News পিসিসিপির উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ সংগৃহীত টাকা নির্বাচনে ব্যয় করবেন তাসনিম জারা Paparazzo On Jaya Bachchan’s Comment Against Them: ‘Every Event Has Two Entries; If You Don’t Want To…’ | Bollywood News ‘Hindu or Muslim comes later’: Rinku Singh’s coach Masood reacts to KKR releasing Mustafizur Rahman | Cricket News ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক তুলে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

সংগৃহীত টাকা নির্বাচনে ব্যয় করবেন তাসনিম জারা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ৩ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৬ সময় দেখুন
সংগৃহীত টাকা নির্বাচনে ব্যয় করবেন তাসনিম জারা


ঢাকা: সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ নির্বাচনী ব্যয়ে ব্যবহার করবেন বলে জানিয়েছেন ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ডা. তাসনিম জারা।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করা এ নেত্রী নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় উল্লেখ করেছেন নির্বাচনের খরচ নির্বাহে তিনি জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রায় ৪৭ লাখ টাকা ব্যয় করবেন এবং এই অর্থ ফেরত দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই।

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, তাসনিম জারা ‘ক্রাউড ফান্ডিং’-এর মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে মোট ৪৬ লাখ ৯৩ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন। এনসিপিতে থাকা অবস্থায় গত ২২ ডিসেম্বর তিনি ফেসবুকে এক পোস্টের মাধ্যমে নির্বাচনি তহবিলের জন্য অনুদানের আহ্বান জানান। ঘোষণার মাত্র ২৯ ঘণ্টার মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং ও ব্যাংকের মাধ্যমে এই অর্থ তার অ্যাকাউন্টে জমা হয়।

এ ছাড়া নির্বাচনী ব্যয়ের জন্য নিজের ব্যাংক আমানত ও অন্যান্য উৎস থেকে ২৩ লাখ টাকা এবং ৩ হাজার ২০০ ব্রিটিশ পাউন্ড ব্যবহারের কথাও হলফনামায় উল্লেখ করেছেন তিনি।

আয়-ব্যয়ের বিবরণীতে তাসনিম জারা জানিয়েছেন বাংলাদেশে চিকিৎসক হিসেবে তার বার্ষিক আয় ৭ লাখ ১৩ হাজার ৫৯৭ টাকা। পাশাপাশি বিদেশি আয় হিসেবে তিনি ৩ হাজার ২০০ ব্রিটিশ পাউন্ড ঘোষণা করেছেন। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫ লাখ ২৭ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে তার মোট বার্ষিক আয় দাঁড়ায় ১২ লাখ ৪০ হাজার ৫৯৭ টাকা।

হলফনামা অনুযায়ী, তাসনিম জারার অস্থাবর সম্পদের মোট মূল্য ২২ লাখ ৩০ হাজার ১৯০ টাকা। তার কোনো স্থাবর সম্পদ নেই। অন্যদিকে, তার স্বামী খালেদ সাইফুল্লাহর বার্ষিক বিদেশি আয় দেখানো হয়েছে ৩৯ হাজার ৮০০ ব্রিটিশ পাউন্ড, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৬৫ লাখ ৫ হাজার টাকা।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
5 Unknown Facts About Kriti Sanon’s Sister Nupur Sanon | Bollywood News

5 Unknown Facts About Kriti Sanon’s Sister Nupur Sanon | Bollywood News

Bigg Boss Tamil 9 Task Turns Violent As Sandra Suffers Panic Attack After Being Shoved | Regional Cinema News

Bigg Boss Tamil 9 Task Turns Violent As Sandra Suffers Panic Attack After Being Shoved | Regional Cinema News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা

পিসিসিপির উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ

পিসিসিপির উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ

Paparazzo On Jaya Bachchan’s Comment Against Them: ‘Every Event Has Two Entries; If You Don’t Want To…’ | Bollywood News

Paparazzo On Jaya Bachchan’s Comment Against Them: ‘Every Event Has Two Entries; If You Don’t Want To…’ | Bollywood News

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক তুলে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক তুলে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
BLACKPINK’s Jisoo Pens Emotional New Year Note: ‘Saying I Love You Might Feel Embarrassing’ | Korean News
BLACKPINK’s Jisoo Pens Emotional New Year Note: ‘Saying I Love You Might Feel Embarrassing’ | Korean News
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
দেশমাতার রুহের মাগফেরাত কামনায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।
দেশমাতার রুহের মাগফেরাত কামনায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।
জামালপুরে ৪শতাধিক বয়োবৃদ্ধরা পেলে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের শীতবস্ত্র
জামালপুরে ৪শতাধিক বয়োবৃদ্ধরা পেলে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের শীতবস্ত্র
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST