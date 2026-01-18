রবিবার, ১৮ জানুয়ারী ২০২৬, ১১:৪০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘Disappointing’: Shubman Gill’s brutal verdict after India’s historic ODI series loss at home | Cricket News ‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News Virat Kohli rewrites ODI history, surpasses Ricky Ponting to become the highest ever to… | Cricket News সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫ হাজার: ইরানি কর্মকর্তা ‘He Was Forced To Apologise’: Varun Grover Defends AR Rahman Amid Backlash Over ‘Communal’ Comment | Bollywood News Dhurandhar 2 Teaser To Be Attached With Border 2 In Theatres? Here’s What We Know | Bollywood News ‘Does he still have the fire?’: Rohit Sharma’s ODI future questioned after flop series | Cricket News ক্ষমতায় গেলে নারীদের উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বিএনপি: আমীর খসরু রাজশাহীতে সংবর্ধনা দেয়া হলো ২২ গুনীজনকে
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫ হাজার: ইরানি কর্মকর্তা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৪ সময় দেখুন
সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫ হাজার: ইরানি কর্মকর্তা


ইরানে সাম্প্রতিক সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় ৫০০ সদস্যসহ অন্তত ৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির একজন কর্মকর্তা।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) রয়টার্সের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ওই কর্মকর্তা যাচাইকৃত তথ্যের বরাত দিয়ে এই সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। তিনি এই প্রাণহানির জন্য ‘সন্ত্রাসী ও সশস্ত্র দাঙ্গাকারীদের’ দায়ী করে বলেছেন, ‘তারা নিরীহ ইরানিদের হত্যা করেছে।’

গত ২৮ ডিসেম্বর অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রতিবাদে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ধর্মীয় শাসনের অবসানের দাবিতে রূপ নেয়। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর এটিই দেশটিতে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী অস্থিরতা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দফায় দফায় হুমকি দিয়ে বলেছেন, ‘রাজপথে সাধারণ মানুষকে হত্যা বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অব্যাহত থাকলে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে। শুক্রবার এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি ৮০০ মানুষের পূর্বনির্ধারিত মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার জন্য তেহরান কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তবে এর একদিন পরেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এক ভাষণে ট্রাম্পকে ‘অপরাধী’ হিসেবে আখ্যা দেন এবং বিক্ষোভকারীদের সমর্থন দেওয়ার মাধ্যমে প্রাণহানি ঘটানোর জন্য তাকে দায়ী করেন। খামেনি বলেন, ‘আমরা দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেব না, তবে অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক অপরাধীদের শাস্তিহীন ছেড়ে দেব না।’

এদিকে, ইরানের বিচার বিভাগ ইঙ্গিত দিয়েছে যে বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতে পারে। বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গীর এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, বিক্ষোভের বেশ কিছু ঘটনাকে ‘মোহারেব’ বা ‘আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার শাস্তি ইসলামি আইনে মৃত্যুদণ্ড।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, তাদের হিসেবে নিহতের সংখ্যা ৩ হাজার ৩০৮, তবে আরও ৪ হাজার ৩৮২টি মৃত্যুর ঘটনা পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে। সংস্থাটি এখন পর্যন্ত ২৪ হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বিক্ষোভের গতিবিধি বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কুর্দি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সবচেয়ে বেশি সহিংসতা ও প্রাণহানি ঘটেছে। রয়টার্সের তথ্যমতে, ইরাক সীমান্ত দিয়ে সশস্ত্র কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ইরানে প্রবেশের চেষ্টা করছে, যা অস্থিরতাকে আরও উস্কে দিচ্ছে।
জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী রয়টার্সকে জানান, সাধারণ বিক্ষোভকারীদের মাঝে ছদ্মবেশে সশস্ত্র ব্যক্তিদেরও তিনি সাধারণ মানুষের ওপর গুলি চালাতে দেখেছেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে

‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে

AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News

AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News

‘He Was Forced To Apologise’: Varun Grover Defends AR Rahman Amid Backlash Over ‘Communal’ Comment | Bollywood News

‘He Was Forced To Apologise’: Varun Grover Defends AR Rahman Amid Backlash Over ‘Communal’ Comment | Bollywood News

Dhurandhar 2 Teaser To Be Attached With Border 2 In Theatres? Here’s What We Know | Bollywood News

Dhurandhar 2 Teaser To Be Attached With Border 2 In Theatres? Here’s What We Know | Bollywood News

ক্ষমতায় গেলে নারীদের উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বিএনপি: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে নারীদের উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বিএনপি: আমীর খসরু

রাজশাহীতে সংবর্ধনা দেয়া হলো ২২ গুনীজনকে

রাজশাহীতে সংবর্ধনা দেয়া হলো ২২ গুনীজনকে

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST