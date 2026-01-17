শনিবার, ১৭ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:০০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Elvish Yadav Lauds Varun Dhawan’s Haryanvi Accent In Border 2: ‘Bahut Badhiya Laga’ | Bollywood News সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা পিঠার ঘ্রাণে মুখর নোয়াখালী সিটি কলেজ ও লাইসিয়াম স্কুল India vs Bangladesh Live Score, U19 World Cup 2026: Vaibhav Suryavanshi in spotlight as India enter Bangladesh clash as favourites Ram Charan Calls Jr NTR A ‘Crazy, Mad’ Driver, Recalls ‘Weird Experiences’ In Car | Regional Cinema News India’s bowling conundrum: Why Arshdeep Singh is still on the bench | Cricket News রাবি ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু পাকিস্তানে ট্রাক খালে পড়ে ১৪ যাত্রী নিহত A different Rohit Sharma: Why India’s opener is batting more cautiously now | Cricket News ‘No truth To These Allegations’: BJP Reacts To AR Rahman’s ‘Power Shift’ Remark | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১৪ সময় দেখুন
সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা

তিমির বনিক, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

মৌলভীবাজারের জুড়ীতে কৃষিজমি থেকে মাটি কাটার কাজে সহায়তা এবং সরকারি ও বিচারিক কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ছাত্রশিবিরের জেলা কলেজ সম্পাদক ও ছাত্র সমন্বয়ক তারেক মিয়া (২২)-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ই জানুয়ারি) রাতে উপজেলা ভূমি অফিসের পেশকার দিপলু ব্রহ্মচারী উজ্জ্বল বাদী হয়ে জুড়ী থানায় এ মামলা দায়ের করেন।

জানা যায়, গত (১১ই জানুয়ারি) দুপুরে জুড়ী উপজেলার সাগরনাল ইউনিয়নের উত্তর সাগরনাল গ্রামে কৃষিজমি থেকে টপ সয়েল কাটার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাবরিনা আক্তার।

অভিযানকালে কৃষিজমির মালিক জামাল উদ্দিন এবং ট্রাকচালক রায়হান আহমেদকে আটক করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত জামাল উদ্দিনকে ২ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ড এবং রায়হান আহমেদকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

এ সময় মাটি কাটায় সহায়তার অভিযোগে জুলাই যোদ্ধা ও ছাত্র সমন্বয়ক মো. তারেক মিয়াকেও আটক করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ে নেওয়া হয়। তার আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে তারেক মিয়ার সহযোদ্ধাসহ জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা এসিল্যান্ড অফিসের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা উত্তেজনা সৃষ্টি করে তারেক মিয়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান।

পরে এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এবং সরকারি ও বিচারিক কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগে মো. তারেক মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত তারেক মিয়ার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার মোবাইল নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়।

জুড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) দিলীপ কান্ত নাথ মামলার বিষয়টি শুক্রবার (১৬ই জানুয়ারি) নিশ্চিত করে বলেন, “সমন্বয়ক তারেক মিয়াকে গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে।”

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Elvish Yadav Lauds Varun Dhawan’s Haryanvi Accent In Border 2: ‘Bahut Badhiya Laga’ | Bollywood News

Elvish Yadav Lauds Varun Dhawan’s Haryanvi Accent In Border 2: ‘Bahut Badhiya Laga’ | Bollywood News

পিঠার ঘ্রাণে মুখর নোয়াখালী সিটি কলেজ ও লাইসিয়াম স্কুল

পিঠার ঘ্রাণে মুখর নোয়াখালী সিটি কলেজ ও লাইসিয়াম স্কুল

Ram Charan Calls Jr NTR A ‘Crazy, Mad’ Driver, Recalls ‘Weird Experiences’ In Car | Regional Cinema News

Ram Charan Calls Jr NTR A ‘Crazy, Mad’ Driver, Recalls ‘Weird Experiences’ In Car | Regional Cinema News

পাকিস্তানে ট্রাক খালে পড়ে ১৪ যাত্রী নিহত

পাকিস্তানে ট্রাক খালে পড়ে ১৪ যাত্রী নিহত

‘No truth To These Allegations’: BJP Reacts To AR Rahman’s ‘Power Shift’ Remark | Bollywood News

‘No truth To These Allegations’: BJP Reacts To AR Rahman’s ‘Power Shift’ Remark | Bollywood News

‘Music Does Not Work That Way’: Shaan Reacts To AR Rahman’s Not Getting Work Comment | Bollywood News

‘Music Does Not Work That Way’: Shaan Reacts To AR Rahman’s Not Getting Work Comment | Bollywood News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST