শনিবার, ২৪ জানুয়ারী ২০২৬, ০৪:৩৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে জবি ছাত্রদলের নগদ অর্থ ও উপহার প্রদান যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের ১২৯ বন্দি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন ১০ দলীয় নির্বাচনি জোটে যোগ দিচ্ছে ইরানের লেবার পার্টি দিনাজপুর শহরকে সিটি করপোরেশন করা হবে: জামায়াত আমির IND vs NZ: Suryakumar Yadav, Ishan Kishan crush New Zealand as India go 2-0 up in T20I series | Cricket News TOI Exclusive: Polo player Siddhant Sharma’s exoneration within fortnight puts Nada in a spot | More sports News সরিষাবাড়ীতে রেলপথ অবরোধ করে মানববন্ধন World Championship in India? UCI considers upgrading Pune Grand Tour’s status next year | More sports News BTS World Tour Arirang 2026 Pre-Sale Tickets Sell Out Instantly; Karan Johar Defends Varun Dhawan Amid Trolling | Korean News Suryakumar Yadav’s heartwarming moment after Ishan Kishan’s dismissal steals the spotlight | Cricket News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে জবি ছাত্রদলের নগদ অর্থ ও উপহার প্রদান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৪ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৫ সময় দেখুন
সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে জবি ছাত্রদলের নগদ অর্থ ও উপহার প্রদান


জবি: সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকার ৪০টি পূজামণ্ডপে নগদ অর্থ ও উপহার সামগ্রী দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে এ কর্মসূচি গ্রহণ করেন তারা।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দিনব্যাপী সংগঠনটির নেতাকর্মীরা বিভিন্ন পূজামণ্ডপে গিয়ে এই উপহার সামগ্রী ও আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।

এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, ‘বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মণ্ডপে উপহার দেওয়া সেই সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার একটি প্রয়াস। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সবসময় সব ধর্মের শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ করে এবং সহাবস্থানের পরিবেশ বজায় রাখে।’

শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব সামছুল আরেফিন বলেন, ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় অসাম্প্রদায়িক চেতনার চর্চা করে। সেই ধারাবাহিকতায় ৪০টি পূজামণ্ডপে উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার ইবি বৈছাআ’র

গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার ইবি বৈছাআ’র

রাবিতে ‘এআই’ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রাবিতে ‘এআই’ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাকৃবির প্রাঙ্গণে ১৯৯৬-৯৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পদচারণা

বাকৃবির প্রাঙ্গণে ১৯৯৬-৯৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পদচারণা

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে গোল্ড মেডেল পেল বগুড়ার সৌমিকা

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে গোল্ড মেডেল পেল বগুড়ার সৌমিকা

শাকসু নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে বড়লেখা ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ

শাকসু নির্বাচন বানচালের প্রতিবাদে বড়লেখা ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ

ঢাবির ৭৬ মণ্ডপে বিদ্যা দেবীর আরাধনা শুরু

ঢাবির ৭৬ মণ্ডপে বিদ্যা দেবীর আরাধনা শুরু

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST