সোমবার, ১৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৪০ অপরাহ্ন
মেরিকোর বোর্ড সভা ২৪ জানুয়ারি – Corporate Sangbad Emporio Armani Hosts Milan Event For Milano-Cortina 2026 With Celebs & Athletes In Attendance | N18G 'We didn't bat long enough': Shubman Gill's blunt verdict after India's historic ODI series defeat against New Zealand | Cricket News 'Can't Slap Her, She Would…': Rani Mukerji Is 'Scared' Of Daughter Adira 'Because She Is An Alpha Kid' | Bollywood News ২৪ জানুয়ারি বিএসআরএমের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা আছে বিএনপির: মির্জা ফখরুল ৪৬তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল জানুয়ারিতেই শিক্ষার মানোন্নয়নে পাঠদানের বিকল্প নেই – রাঙামাটি আইটি স্কুল পরিদর্শনে হাবীব আজম দৌলতপুরে বিজিবি'র অভিযানে ভারতীয় মদ ও ইয়াবাসহ আটক ১ সিরিয়ায় কুর্দি বাহিনীর সঙ্গে সরকারের যুদ্ধবিরতি চুক্তির ঘোষণা
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

সিরিয়ায় কুর্দি বাহিনীর সঙ্গে সরকারের যুদ্ধবিরতি চুক্তির ঘোষণা

  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬
সিরিয়ায় কুর্দি বাহিনীর সঙ্গে সরকারের যুদ্ধবিরতি চুক্তির ঘোষণা


সিরিয়ার সরকার ও দেশটির প্রধান সশস্ত্র কুর্দি বাহিনী সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ) একটি বিস্তৃত চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। চুক্তির আওতায় কুর্দিদের বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে একীভূত করা হবে।

সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে আল জাজিরা জানিয়েছে, রোববার (১৯ জানুয়ারি) চুক্তিতে সম্মত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে থাকবে ফোরাত নদীর পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসডিএফ বাহিনীকে প্রত্যাহার করা।

এ চুক্তির মধ্য দিয়ে গত কয়েক দিনের তীব্র সংঘাতের অবসান হয়েছে। সাম্প্রতিক সংঘাতে সিরিয়ার সরকারি বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ কিছু তেলক্ষেত্রসহ উল্লেখযোগ্য ভূখণ্ড পুনর্দখল করেছে।

ফোরাত নদীর তীরে কৌশলগত পোস্ট এবং তেলক্ষেত্র নিয়ে সিরিয়ার সেনাবাহিনী এবং এসডিএফ-এর মধ্যে কয়েকদিন ধরে সংঘর্ষ চলছিল।

দামেস্কে এক বক্তৃতায় সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি আহমেদ আল-শারা বলেছেন, চুক্তির ফলে সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের তিনটি গভর্নরেট – আল-হাসাকা, দেইর আজ জোর এবং রাক্কা – এ স্থানান্তরিত হবে – যেগুলো আগা এসডিএফ এর নিয়ন্ত্রনে ছিল।

আল-শারা আরও বলেন, ‘আমরা আমাদের আরব উপজাতিদের শান্ত থাকার এবং চুক্তির শর্তাবলী বাস্তবায়নের অনুমতি দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।’

চুক্তির অধিকাংশ শর্ত কুর্দি-নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) বিপক্ষে গেছে। তাই এ চুক্তিকে সংগঠনটির জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। সংগঠনটি এক দশকের বেশি সময় ধরে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি আধা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল পরিচালনা করে আসছিল।

চুক্তিতে বলা হয়েছে যে আইএসআইএল (আইএসআইএস) বন্দী ও শিবিরের দায়িত্বে থাকা এসডিএফ প্রশাসন এবং সুযোগ-সুবিধা রক্ষাকারী বাহিনীকে দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাথে একীভূত করা হবে। তারা এখন সরকারকে সম্পূর্ণ আইনি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব দেবে।

এছাড়াও, এসডিএফ কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সিনিয়র সামরিক, নিরাপত্তা এবং বেসামরিক পদ পূরণের জন্য নেতাদের একটি তালিকা প্রস্তাব করবে, যা জাতীয় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবে।

দামেস্কে সিরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত টম ব্যারাকের সাথে দেখা করার পর আল-শারা এই ঘোষণা দেন। এসডিএফ প্রধান মাজলুম আবদির বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা ছিল, কিন্তু আল-শারা বলেছেন যে খারাপ আবহাওয়ার কারণে তার সফর সোমবার (১৯ জানুয়ারি)পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত টম ব্যারাক এ চুক্তিকে একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল’ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেন, ‘পূর্ণাঙ্গ একীভূতকরণ চুক্তির বিস্তারিত চূড়ান্ত হয়নি। এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ সামনে রয়ে গেছে।’

এসডিএফ প্রধান মাজলুম আবদি এক বিবৃতিতে চুক্তির কথা নিশ্চিত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, এসডিএফ দুটি আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ থেকে সরে যেতে সম্মত হয়েছে। প্রদেশটি দুটি হলো-দেইর আল-জোর ও রাক্কা। এর মধ্যে দেইর আল-জোর সিরিয়ার প্রধান তেল ও গম উৎপাদনকারী অঞ্চল এবং ফোরাত নদীর তীরবর্তী রাক্কা গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ বাঁধের জন্য বিখ্যাত।

সিরিয়ার সরকার ও এসডিএফের মধ্যে ১৪ দফার ভিত্তিতে চুক্তি হয়েছে। এতে সরকারের পক্ষে প্রেসিডেন্ট শারা ও এসডিএফের পক্ষে আবদি স্বাক্ষর করেছেন। তবে তারা একই জায়গা বসে চুক্তিতে সই করেননি।

কুর্দি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আবদি সোমবার রাজধানী দামেস্কে গিয়ে শারার সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠক শেষে নিজ অঞ্চলে ফিরে তিনি চুক্তির বিস্তারিত জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন।





