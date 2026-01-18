সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (১৮ জানুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮৯ টি কোম্পানির ১৫ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৮৫ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৪৭৪ কোটি ৯ লক্ষ ২২ হাজার ৪০ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৭৬.২০ পয়েন্ট বেড়ে ৫০৩৫.১৯ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ২৬.৪২ পয়েন্ট বেড়ে ১৯৩৯.১৪ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ১৩.৪৬ পয়েন্ট বেড়ে ১০০৯.৩৯ পয়ন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ২৯০ টির, কমেছে ৪২ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৭ টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ব্র্যাক ব্যাংক, স্কয়ার ফার্মা, সিটি ব্যাংক, বেক্সিমকো ফার্মা, তৌফিকা ফুড, ক্রিস্টাল ইন্সু:, প্যারামাউন্ট ইন্সু:, মেঘনা ইন্সু:, যমুনা ব্যাংক ও বিএসসি।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: এপেক্স ট্যানারী, ক্রিস্টাল ইন্সু:, প্যারামাউন্ট ইন্সু:, রহিম টেক্সটাাইল, হাইডেলবার্র্গ মেটারিয়েল, রিপাবলিক ইন্সু:, বেক্সিমকো ফার্মা, রহিমা ফুড, কর্র্নফুলি ইন্সু: ও সোনার বাংলা ইন্সু: ।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ফ্যামিলী টেক্স, অ্যাপোলো ইস্পাত, মেঘনা সিমেন্ট, এমবিএল ১ম মি. ফা., নূরানী ডাইয়িং, পিএইচপি মি. ফা-১, মেঘনা কন্ডেন্সড মিল্ক, এআইবিএল ১ম ইসলামি মি. ফা., এস আলম কোল্ড রোল্ড ও ফারইস্ট লাইফ ইন্সু: ।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন:- ৬৯০৩৬৩০৮০৪৭৮২.০০।