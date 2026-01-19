সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৯৪ টি কোম্পানির ২০ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫২৮ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৫৯৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৫৪ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৫৬.৪৯ পয়েন্ট বেড়ে ৫০৯১.৬৮ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ২৫.৮০ পয়েন্ট বেড়ে ১৯৬৪.৯৩ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ১৪.১৬ পয়েন্ট বেড়ে ১০২৩.৫৫ পয়ন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কো¤পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ২৬৮ টির, কমেছে ৭২ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৪ টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: স্কয়ার ফার্মা, প্রাইম ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ওরিয়ন ইনফিউশন, বেক্সিমকো ফার্মা, খান ব্রাদার্র্স পিপি, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, এশিয়াটিক ল্যাব ও শাহজিবাজার পাওয়ার।
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: খান ব্রাদার্র্স পিপি, রিপাবলিক ইন্সু:, এলআর গ্লোবাল মি. ফা-১, এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড, এশিয়াটিক ল্যাব, সিলভা ফার্মা, এআইবিএল ১ম মি. ফা, আইসিবি এমপ্লয়ী প্রভিডেন্ড মি. ফা-১ স্কীম ১, সী পার্ল ও রিলায়েন্স ১।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: প্রাইম ফাইন্যান্স, এনসিসিবি মি. ফা-১, জিএসপি ফাইন্যান্স, ইস্টার্ন ইন্সু:, জিলবাংলা সুগার, শ্যামপুর সুগার, বিডি ওয়েল্ডিং, বিডি ল্যাম্পস, জাহিন স্পিনিং ও এপেক্স ফুড।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৯৩২৮০১৩০১৯৪২.০।