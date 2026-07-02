স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘শ্রীবরদী সমাজকল্যাণ ও রক্তদান সংস্থা’-এর কমিটি গঠন

রিয়াদ আহাম্মেদ, শেরপুর প্রতিনিধি:
শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্যোগে গঠিত মানবসেবামূলক সংগঠন ‘শ্রীবরদী সমাজকল্যাণ ও রক্তদান সংস্থা’–এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি প্রকাশ করা হয়।
গত ০২ জুন সংগঠনের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ২০২৬-২০২৭ এক বছর মেয়াদী এই কমিটিতে পরশমণি বিশ্বাসকে সভাপতি ও মো. সাকিবুর রহমান আকাশকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।
সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে রক্তদানের পাশাপাশি উপজেলায় নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে- বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পেইন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোসহ বিভিন্ন উদ্যোগ। এরই ধারাবাহিকতায় স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়।
নতুন কমিটিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি হয়েছেন আসিফ আহাম্মেদ দিপু ও বোরহান মাহমুদ। সহ-সভাপতি পদে আছেন ইউসুফ সরকার, মোল্লা খোরশেদ আলম, মো. নুর নবী ও আব্দুল মমিন। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন শাম সাদ সাদিয়া শান্তা, বিপুল হাসান, কামরুজ্জামান হাসান ও পলাশ হাসান। সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন আব্দুল আল রাহিম এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রাব্বী ইসলাম, শাকিল হাসান রাজ ও আসিফ হাসান।
এছাড়াও দপ্তর সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাসেল, অর্থ সম্পাদক মিল্লাত হাসান জয়, প্রচার সম্পাদক নাহিদ ইসলাম, রক্তদান বিষয়ক সম্পাদক জি এম জীবন হাসান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হাসনাতুল ইসলাম, ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক মো. হাসান মিয়া, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ইফাত শারমিন, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ নুর, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মো. হামিদুল্লাহ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক তারিকুল ইসলাম, আইন বিষয়ক সম্পাদক শাহ পরান, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আরাফাত হোসেন, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আল আমিন সাইফিসহ মোট ৬৭ জন কার্যকরী সদস্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।