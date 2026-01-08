বৃহস্পতিবার, ০৮ জানুয়ারী ২০২৬, ০৭:৩৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Disney Casts Teagan Croft And Milo Manheim As Leads in Live-Action Tangled | Hollywood News Drama at PSL team auction! Former Multan Sultans owner withdraws: ‘South Punjab is where my heart is’ | Cricket News Why Comedian Bharti Singh’s 3-Year-Old Son Wanted To ‘Leave The House’ | Television News ২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে বহাল রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার সংখ্যালঘু পরিচয় না দেখে নাগরিক অধিকার ও নির্বাচনী ইশতেহার স্পষ্ট করার তাগিদ WPL 2026: Dates, schedule, venues, match timings, live streaming, squads and all you need to know | Cricket News চবিতে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তরপত্র বিনিময়, ২ পরীক্ষার্থী বহিষ্কার Emraan Hashmi’s New OTT Crime-Thriller Web Series ‘Taskaree’ Gets OTT Premiere Date আরও ৩৫ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হঠাৎ এক্সটার্নাল ড্রাইভ দেখা না গেলে করণীয়
প্রচ্ছদ
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

হঠাৎ এক্সটার্নাল ড্রাইভ দেখা না গেলে করণীয়

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৮ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৭ সময় দেখুন
হঠাৎ এক্সটার্নাল ড্রাইভ দেখা না গেলে করণীয়


আমাদের অতি প্রয়োজনীয় ফাইল ব্যাকআপ বা সংরক্ষণের জন্য এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ বা এসএসডি অনেকেরই প্রধান ভরসা। কিন্তু মাঝেমধ্যে ড্রাইভটি কম্পিউটারে যুক্ত করার পরও যখন সেটি স্ক্রিনে দেখা যায় না, তখন ব্যবহারকারী বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে ড্রাইভটি সরাসরি নষ্ট ঘোষণা করার আগে কিছু সহজ পদক্ষেপ নিয়ে আপনি নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

আসুন জেনে নেই এক্সটার্নাল ড্রাইভ দেখা না গেলে কি করবেন-

পাওয়ার ও সংযোগ পরীক্ষা করুন

পোর্টেবল ড্রাইভগুলো সাধারণত ইউএসবি পোর্ট থেকেই প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পায়। তবে ডেস্কটপ গ্রেডের বড় এক্সটার্নাল ড্রাইভগুলোর জন্য আলাদা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার প্রয়োজন হয়। ড্রাইভের অ্যাডাপ্টারটি ঠিকমতো সকেটে লাগানো আছে কি না দেখুন। ড্রাইভের নিজস্ব কোনো ‘পাওয়ার বাটন’ থাকলে সেটি অন করা আছে কি না নিশ্চিত করুন।

কম্পিউটার রিস্টার্ট ও পোর্টের পরিবর্তন

অনেক সময় অপারেটিং সিস্টেমের ত্রুটির কারণে নতুন ডিভাইস শনাক্ত হতে দেরি হয়। প্রথমে ড্রাইভটি খুলে কম্পিউটার রিস্টার্ট দিন। কম্পিউটার পুরোপুরি চালু হওয়ার পর ড্রাইভটি পুনরায় যুক্ত করুন। একটি ইউএসবি পোর্টে কাজ না করলে অন্য পোর্টে চেষ্টা করুন। বিশেষ করে ল্যাপটপের ক্ষেত্রে সব পোর্ট সমান বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না।

ক্যাবল বা তার পরীক্ষা

সবচেয়ে সাধারণ সমস্যাটি হয় ইউএসবি তারের কারণে। ড্রাইভের সাথে থাকা তারটি নষ্ট হয়ে গেলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। সম্ভব হলে অন্য একটি ক্যাবল দিয়ে ড্রাইভটি অন্য কোনো কম্পিউটারে চালিয়ে দেখুন।

ড্রাইভার আপডেট বা নতুন করে ইনস্টল

কম্পিউটারের ড্রাইভার সফটওয়্যারের ত্রুটির কারণে অনেক সময় ড্রাইভ দেখা যায় না। উইন্ডোজ ব্যবহারকারীরা ‘Device Manager’-এ গিয়ে ড্রাইভটির নাম দেখুন।

যদি নামের পাশে হলুদ সতর্ক চিহ্ন থাকে, তবে রাইট ক্লিক করে ‘Update Driver’ বা ‘Uninstall device’ দিন। এরপর কম্পিউটার রিস্টার্ট দিলে ড্রাইভারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার ইনস্টল হয়ে যাবে।

খোলস বা কেসিং বদলে দেখা

এক্সটার্নাল ড্রাইভের ভেতরের ডিস্কটি সাধারণত ভালো থাকে, কিন্তু যে ‘কেসিং’ বা ইউএসবি কনভার্টার দিয়ে সেটি যুক্ত থাকে, তা নষ্ট হতে পারে।

আপনার ড্রাইভের ওয়ারেন্টি না থাকলে কেসিংটি খুলে ভেতরের অংশটি সরাসরি কোনো ডেস্কটপ পিসির মাদারবোর্ডে বা আলাদা কোনো ইউএসবি ডকিং স্টেশনে লাগিয়ে দেখতে পারেন। যদি সেখানে ড্রাইভটি কাজ করে, তবে বুঝবেন সমস্যাটি শুধু কেসিংয়ের ছিল।

উপরের কোনো পদক্ষেপই কাজ না করলে বুঝবেন ড্রাইভটি হার্ডওয়্যারজনিত বড় কোনো সমস্যায় পড়েছে। এমন সময় প্রফেশনাল ডেটা রিকভারি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়াই নিরাপদ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Disney Casts Teagan Croft And Milo Manheim As Leads in Live-Action Tangled | Hollywood News

Disney Casts Teagan Croft And Milo Manheim As Leads in Live-Action Tangled | Hollywood News

Why Comedian Bharti Singh’s 3-Year-Old Son Wanted To ‘Leave The House’ | Television News

Why Comedian Bharti Singh’s 3-Year-Old Son Wanted To ‘Leave The House’ | Television News

২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে বহাল রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে বহাল রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

সংখ্যালঘু পরিচয় না দেখে নাগরিক অধিকার ও নির্বাচনী ইশতেহার স্পষ্ট করার তাগিদ

সংখ্যালঘু পরিচয় না দেখে নাগরিক অধিকার ও নির্বাচনী ইশতেহার স্পষ্ট করার তাগিদ

Emraan Hashmi’s New OTT Crime-Thriller Web Series ‘Taskaree’ Gets OTT Premiere Date

Emraan Hashmi’s New OTT Crime-Thriller Web Series ‘Taskaree’ Gets OTT Premiere Date

Is Stranger Things Season 5 Episode 9 Real? The Secret Finale Theory Explained| N18G

Is Stranger Things Season 5 Episode 9 Real? The Secret Finale Theory Explained| N18G

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST