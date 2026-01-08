হঠাৎ এক্সটার্নাল ড্রাইভ দেখা না গেলে করণীয়

আমাদের অতি প্রয়োজনীয় ফাইল ব্যাকআপ বা সংরক্ষণের জন্য এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ বা এসএসডি অনেকেরই প্রধান ভরসা। কিন্তু মাঝেমধ্যে ড্রাইভটি কম্পিউটারে যুক্ত করার পরও যখন সেটি স্ক্রিনে দেখা যায় না, তখন ব্যবহারকারী বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে ড্রাইভটি সরাসরি নষ্ট ঘোষণা করার আগে কিছু সহজ পদক্ষেপ নিয়ে আপনি নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারেন।
আসুন জেনে নেই এক্সটার্নাল ড্রাইভ দেখা না গেলে কি করবেন-
পাওয়ার ও সংযোগ পরীক্ষা করুন
পোর্টেবল ড্রাইভগুলো সাধারণত ইউএসবি পোর্ট থেকেই প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পায়। তবে ডেস্কটপ গ্রেডের বড় এক্সটার্নাল ড্রাইভগুলোর জন্য আলাদা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার প্রয়োজন হয়। ড্রাইভের অ্যাডাপ্টারটি ঠিকমতো সকেটে লাগানো আছে কি না দেখুন। ড্রাইভের নিজস্ব কোনো ‘পাওয়ার বাটন’ থাকলে সেটি অন করা আছে কি না নিশ্চিত করুন।
কম্পিউটার রিস্টার্ট ও পোর্টের পরিবর্তন
অনেক সময় অপারেটিং সিস্টেমের ত্রুটির কারণে নতুন ডিভাইস শনাক্ত হতে দেরি হয়। প্রথমে ড্রাইভটি খুলে কম্পিউটার রিস্টার্ট দিন। কম্পিউটার পুরোপুরি চালু হওয়ার পর ড্রাইভটি পুনরায় যুক্ত করুন। একটি ইউএসবি পোর্টে কাজ না করলে অন্য পোর্টে চেষ্টা করুন। বিশেষ করে ল্যাপটপের ক্ষেত্রে সব পোর্ট সমান বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না।
ক্যাবল বা তার পরীক্ষা
সবচেয়ে সাধারণ সমস্যাটি হয় ইউএসবি তারের কারণে। ড্রাইভের সাথে থাকা তারটি নষ্ট হয়ে গেলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। সম্ভব হলে অন্য একটি ক্যাবল দিয়ে ড্রাইভটি অন্য কোনো কম্পিউটারে চালিয়ে দেখুন।
ড্রাইভার আপডেট বা নতুন করে ইনস্টল
কম্পিউটারের ড্রাইভার সফটওয়্যারের ত্রুটির কারণে অনেক সময় ড্রাইভ দেখা যায় না। উইন্ডোজ ব্যবহারকারীরা ‘Device Manager’-এ গিয়ে ড্রাইভটির নাম দেখুন।
যদি নামের পাশে হলুদ সতর্ক চিহ্ন থাকে, তবে রাইট ক্লিক করে ‘Update Driver’ বা ‘Uninstall device’ দিন। এরপর কম্পিউটার রিস্টার্ট দিলে ড্রাইভারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার ইনস্টল হয়ে যাবে।
খোলস বা কেসিং বদলে দেখা
এক্সটার্নাল ড্রাইভের ভেতরের ডিস্কটি সাধারণত ভালো থাকে, কিন্তু যে ‘কেসিং’ বা ইউএসবি কনভার্টার দিয়ে সেটি যুক্ত থাকে, তা নষ্ট হতে পারে।
আপনার ড্রাইভের ওয়ারেন্টি না থাকলে কেসিংটি খুলে ভেতরের অংশটি সরাসরি কোনো ডেস্কটপ পিসির মাদারবোর্ডে বা আলাদা কোনো ইউএসবি ডকিং স্টেশনে লাগিয়ে দেখতে পারেন। যদি সেখানে ড্রাইভটি কাজ করে, তবে বুঝবেন সমস্যাটি শুধু কেসিংয়ের ছিল।
উপরের কোনো পদক্ষেপই কাজ না করলে বুঝবেন ড্রাইভটি হার্ডওয়্যারজনিত বড় কোনো সমস্যায় পড়েছে। এমন সময় প্রফেশনাল ডেটা রিকভারি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়াই নিরাপদ।