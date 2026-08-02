হামের উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১১৩৭

ঢাকা: দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হামে আক্রান্ত হয়েছে আরও ১ হাজার ১৩৮ শিশু।
রোববার (৩১ জুলাই) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ৪ শিশুর প্রত্যেকেরেই সন্দেহজনক হামে মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া, এই সময়ে হামে আক্রান্ত ১ হাজার ১৩৭ শিশুর মধ্যে নিশ্চিত হামে ১১৫ শিশু এবং সন্দেহজনক হামে ১ হাজার ২২ শিশু শনাক্ত হয়েছে।
এদিকে, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হাম সন্দেহে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৩০ হাজার ৮৩ এবং নিশ্চিত শনাক্ত হাম রোগীর সংখ্যা ১৬ হাজার ২৯৫ শিশু। আর এ সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৬২০ রোগী। এর মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছে ১ লাখ ৮ হাজার ২৮৩ রোগী।
এ ছাড়া, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হামে মারা গেছে ৮৪৪ শিশু। এর মধ্যে সন্দেহজনক হামে ৭৪৮ জন এবং নিশ্চিত হামে ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।
দেশে হামে মৃত্যু ও শনাক্তে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে ঢাকা বিভাগ। এরপর রয়েছে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগ।