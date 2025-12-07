‘হিউম্যান রাইটস টিউলিপ’-এ মনোনীত সানজিদা ইসলাম তুলিকে ফখরুলের অভিনন্দন

ঢাকা: গুমের শিকার পরিবারগুলোর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত থেকে মানবাধিকার সুরক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন সানজিদা ইসলাম তুলি। সেই নিরলস সংগ্রামের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পেয়েছেন নেদারল্যান্ডস সরকারের মর্যাদাপূর্ণ ‘হিউম্যান রাইটস টিউলিপ’ পুরস্কারের মনোনয়ন। এ অর্জনে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক মু. মুনির হোসেন স্বাক্ষরিত এক বার্তায় মির্জা ফখরুল বলেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এমন সম্মানজনক তালিকায় তুলির নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া দেশের জন্যই বড় গর্বের বিষয়। তিনি মন্তব্য করেন, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিশেষ করে গুমের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ন্যায়বিচারের দাবি তুলির কাজের মধ্য দিয়ে নতুন আলোয় উঠে এসেছে।
ফখরুল বলেন, ‘তুলির নিরন্তর মানবিক উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিকে আরও স্পষ্ট করেছে। এই স্বীকৃতি বহু ভুক্তভোগী পরিবারের দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতি বিশ্ববাসীর মনোযোগ বাড়াবে।’
তিনি আরও যোগ করেন, মনোনয়ন অর্জন ন্যায়বিচারের আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে এবং মানবাধিকারের পক্ষে বৈশ্বিক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি সানজিদা ইসলাম তুলির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনাও করেন তিনি।
নেদারল্যান্ডস সরকারের উদ্যোগে প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকার রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তি বা সংগঠনকে এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। উদ্ভাবনী ও দীর্ঘমেয়াদি মানবাধিকার কার্যক্রমকে উৎসাহিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।
এ বছর মনোনয়ন পাওয়ার মধ্য দিয়ে তুলির দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও মানবাধিকার আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা আবারো আলোচনায় এসেছে।