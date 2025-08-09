Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  লাইফ স্টাইল

Coochbehar TMC Leader Murder: বাজার করছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা, হঠাৎ ঘিরে ধরে পর পর মাথায় গুলি! কোচবিহারে হাড় হিম করা ঘটনা | উত্তরবঙ্গ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ৬:৪২ অপরাহ্ণ
Coochbehar TMC Leader Murder: বাজার করছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা, হঠাৎ ঘিরে ধরে পর পর মাথায় গুলি! কোচবিহারে হাড় হিম করা ঘটনা | উত্তরবঙ্গ


Advertise here

Last Updated:

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিকেল চারটে নাগাদ আচমকাই অমর রায়কে ঘিরে ধরে কয়েকজন যুবক৷

কোচবিহারে এই বাজারেই খুন হন যুব তৃণমূল নেতা অমর রায় (ডানদিকে)৷কোচবিহারে এই বাজারেই খুন হন যুব তৃণমূল নেতা অমর রায় (ডানদিকে)৷
কোচবিহারে এই বাজারেই খুন হন যুব তৃণমূল নেতা অমর রায় (ডানদিকে)৷

শুভঙ্কর সাহা, কোচবিহার: কোচবিহারে বাজারের মধ্যেই পর পর মাথা লক্ষ্য করে গুলি৷ কোচবিহারে খুন যুব তৃণমূল নেতা৷ চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের ডোডেয়ারহাটে৷ মৃত ওই তৃণমূল নেতার নাম অমর রায়৷

প্রতি শনিবার এবং মঙ্গলবার ডোডেয়ারহাটে হাট বসে৷ এ দিন বিকেলে সেই হাটেই বাজার করতে এসেছিলেন তৃণমূল নেতা অমর রায়৷ যুব তৃণমূল নেতার সঙ্গে ছিলেন তাঁর গাড়ির চালকও৷

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিকেল চারটে নাগাদ আচমকাই অমর রায়কে ঘিরে ধরে কয়েকজন যুবক৷ এর পরই একদম কাছ থেকে যুব তৃণমূল নেতার কানের পাশে পর পর গুলি করে দুষ্কৃতীরা৷ সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতা অমর রায়৷ যুব তৃণমূল নেতার গাড়ির চালক আলমগির হোসেনের পা লক্ষ্য করেও গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা৷

মোটরসাইকেলে চড়েই দুষ্কৃতীরা এসেছিলে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা৷ শ্যুটআউটের পরই ঘটনাস্থল থেকে পালায় তারা৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী৷ ঘটনাস্থলে আসেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যও৷

জানা গিয়েছে, মৃত অমর রায় ডাওয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ছেলে৷ তৃণমূলের যুব নেতা হওয়ার পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব ব্যবসাও ছিল৷ ফলে রাজনৈতিক না কি ব্যবসায়িক কারণে তাঁকে খুন হতে হল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ৷ মৃত তৃণমূল নেতার আহত গাড়ির চালক কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন৷

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

August 09, 2025 5:59 PM IST

বাংলা খবর/ খবর/উত্তরবঙ্গ/

Coochbehar TMC Leader Murder: বাজার করছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা, হঠাৎ ঘিরে ধরে পর পর মাথায় গুলি! কোচবিহারে হাড় হিম করা ঘটনা



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Coochbehar TMC Leader Murder: বাজার করছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা, হঠাৎ ঘিরে ধরে পর পর মাথায় গুলি! কোচবিহারে হাড় হিম করা ঘটনা | উত্তরবঙ্গ
Coochbehar TMC Leader Murder: বাজার করছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা, হঠাৎ ঘিরে ধরে পর পর মাথায় গুলি! কোচবিহারে হাড় হিম করা ঘটনা | উত্তরবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে নাগরপুরে মানববন্ধন
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে নাগরপুরে মানববন্ধন
সর্বশেষ সংবাদ
New Zealand crush Zimbabwe by an innings & 359 runs – Where does it rank among the biggest wins in Test cricket? | Cricket News
New Zealand crush Zimbabwe by an innings & 359 runs – Where does it rank among the biggest wins in Test cricket? | Cricket News
খেলাধুলা
Budh Gochar 2025: ১১ অগাস্ট, ২০২৫ বুধের সরাসরি কর্কট রাশিতে গমন, এই গোচর কোন রাশির জন্য সাফল্য বয়ে আনবে? জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
Budh Gochar 2025: ১১ অগাস্ট, ২০২৫ বুধের সরাসরি কর্কট রাশিতে গমন, এই গোচর কোন রাশির জন্য সাফল্য বয়ে আনবে? জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Crocodile: বেতনী নদীর চরে মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য, কোন পশুর দেহ এটি? দেখে নিন| this animal body is found on Sandesh Khali betani river bank what animal is this

Crocodile: বেতনী নদীর চরে মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য, কোন পশুর দেহ এটি? দেখে নিন| this animal body is found on Sandesh Khali betani river bank what animal is this

 মঙ্গলবার ৪ কোম্পানির পর্ষদ সভা

মঙ্গলবার ৪ কোম্পানির পর্ষদ সভা

 Snake Scorpion Fight Viral Video: বিছে এগোতেই ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গেল কোবরা! দেখুন সেই ৬ সেকেন্ডের শ্বাসরুদ্ধকর ভাইরাল ভিডিও Snake Scorpion Fight Viral Video: Cobra Scorpion Fight 6 Second Thrilling Video Goes Viral snake viral video

Snake Scorpion Fight Viral Video: বিছে এগোতেই ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গেল কোবরা! দেখুন সেই ৬ সেকেন্ডের শ্বাসরুদ্ধকর ভাইরাল ভিডিও Snake Scorpion Fight Viral Video: Cobra Scorpion Fight 6 Second Thrilling Video Goes Viral snake viral video

 EPL: Ivan Toney strikes twice to give Brentford 2-0 win over Brighton | Football News

EPL: Ivan Toney strikes twice to give Brentford 2-0 win over Brighton | Football News

 3rd Ashes Test: England skittle Australia out but struggle to capitalise | Cricket News

3rd Ashes Test: England skittle Australia out but struggle to capitalise | Cricket News

 Uttarakhand Minister Harak Singh Rawat Expelled from Dhami Cabinet for Anti-party Activities

Uttarakhand Minister Harak Singh Rawat Expelled from Dhami Cabinet for Anti-party Activities

 দ্রুত ওজন কমানোর অব্যর্থ এক রেসিপি

দ্রুত ওজন কমানোর অব্যর্থ এক রেসিপি

 বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর 

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর 

 শনিবার রাজধানীর ৭ স্পটে মানববন্ধন করবে বিএনপির মিত্ররা

শনিবার রাজধানীর ৭ স্পটে মানববন্ধন করবে বিএনপির মিত্ররা

 Fish in Dream Meaning | মাছের স্বপ্ন দেখলে কী হয়? জীবন বদলে যেতে পারে নিমেষে! জানুন – News18 Bangla

Fish in Dream Meaning | মাছের স্বপ্ন দেখলে কী হয়? জীবন বদলে যেতে পারে নিমেষে! জানুন – News18 Bangla
Advertise here