Coochbehar TMC Leader Murder: বাজার করছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা, হঠাৎ ঘিরে ধরে পর পর মাথায় গুলি! কোচবিহারে হাড় হিম করা ঘটনা | উত্তরবঙ্গ

Last Updated:
শুভঙ্কর সাহা, কোচবিহার: কোচবিহারে বাজারের মধ্যেই পর পর মাথা লক্ষ্য করে গুলি৷ কোচবিহারে খুন যুব তৃণমূল নেতা৷ চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের ডোডেয়ারহাটে৷ মৃত ওই তৃণমূল নেতার নাম অমর রায়৷
প্রতি শনিবার এবং মঙ্গলবার ডোডেয়ারহাটে হাট বসে৷ এ দিন বিকেলে সেই হাটেই বাজার করতে এসেছিলেন তৃণমূল নেতা অমর রায়৷ যুব তৃণমূল নেতার সঙ্গে ছিলেন তাঁর গাড়ির চালকও৷
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিকেল চারটে নাগাদ আচমকাই অমর রায়কে ঘিরে ধরে কয়েকজন যুবক৷ এর পরই একদম কাছ থেকে যুব তৃণমূল নেতার কানের পাশে পর পর গুলি করে দুষ্কৃতীরা৷ সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতা অমর রায়৷ যুব তৃণমূল নেতার গাড়ির চালক আলমগির হোসেনের পা লক্ষ্য করেও গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা৷
মোটরসাইকেলে চড়েই দুষ্কৃতীরা এসেছিলে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা৷ শ্যুটআউটের পরই ঘটনাস্থল থেকে পালায় তারা৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী৷ ঘটনাস্থলে আসেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যও৷
জানা গিয়েছে, মৃত অমর রায় ডাওয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ছেলে৷ তৃণমূলের যুব নেতা হওয়ার পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব ব্যবসাও ছিল৷ ফলে রাজনৈতিক না কি ব্যবসায়িক কারণে তাঁকে খুন হতে হল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ৷ মৃত তৃণমূল নেতার আহত গাড়ির চালক কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন৷
Kolkata,West Bengal
August 09, 2025 5:59 PM IST
Coochbehar TMC Leader Murder: বাজার করছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা, হঠাৎ ঘিরে ধরে পর পর মাথায় গুলি! কোচবিহারে হাড় হিম করা ঘটনা