Extra Marital Relationship: প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন পাঁচ সন্তানের মা, সকাল হতেই মিলল দু জনের দেহ! শিউড়ে উঠল গোটা গ্রাম

Last Updated: April 15, 2025 8:16 PM IST

ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়৷ সেখান থেকেই জানা যায়, একসঙ্গে আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই যুগল৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ৷

আরও পড়ুন: তিন বছর আগে ভালবেসে বিয়ে, ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করলেন যুবক

জানা গিয়েছে, মৃত দু জনের নাম স্বপ্না এবং মণীশ৷ স্বপ্না পাঁচ সন্তানের মা৷ তার পরেও দীর্ঘদিন ধরেই মণীশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর৷ কিন্তু এই সমনম্পর্কে আপত্তি ছিল স্বপ্না এবং মণীশের পরিবারের৷ সামাজিক কটূক্তির মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁদের৷ মনে করা হচ্ছে, এই চাপে পড়েই নিজেদের শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন দু জন৷

ঘটনার আগের দিন রাতে মণীশের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়ি থেকে বের হন স্বপ্না৷ এর পরের দিন সকালেই তাঁদের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়৷ সকালবেলা ক্ষেতে কাজ করতে যাওয়ার সময় কয়েকজন গ্রামবাসী ওই যুগলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান৷ সাতসকালে এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে রীতিমতো শিউরে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা৷

If you or someone you know needs help, call any of these helplines: Aasra (Mumbai) 022-27546669, Sneha (Chennai) 044-24640050, Sumaitri (Delhi) 011-23389090, Cooj (Goa) 0832- 2252525, Jeevan (Jamshedpur) 065-76453841, Pratheeksha (Kochi) 048-42448830, Maithri (Kochi) 0484-2540530, Roshni (Hyderabad) 040-66202000, Lifeline 033-64643267 (Kolkata)

Location : Kolkata,West Bengal