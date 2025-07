PM Modi কে Trinidad and Tobago এর সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান প্রদান | pm narendra modi awarded highest national honour of trinidad and tobago

Trinidad and Tobago এর প্রধানমন্ত্রী Kamla Persad-Bissessar বৃহস্পতিবার এই পুরস্কার ঘোষণা করেন, যিনি মোদীর সফরকে একটি গর্বিত এবং ঐতিহাসিক সংযোগের মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী Trinidad & Tobago কে পুরস্কারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন এই সম্মান দুই দেশের মধ্যে চিরন্তন এবং গভীর বন্ধুত্বের প্রতীক।

আমি এই সম্মান ১৪০ কোটি ভারতীয়দের পক্ষ থেকে একটি গর্বিত অংশীদারিত্ব হিসেবে গ্রহণ করছি, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন।

PM Modi প্রথম বিদেশী নেতা যিনি Order of the Republic of Trinidad and Tobago দিয়ে সম্মানিত হয়েছেন। এটি PM Modi কে একটি দেশের দ্বারা প্রদত্ত ২৫তম আন্তর্জাতিক সম্মান।

Order of the Republic of Trinidad and Tobago এর উল্লেখযোগ্য প্রাপকরা হলেন নোবেল বিজয়ী Derek Walcott এবং VS Naipaul, ক্রিকেট কিংবদন্তি Brian Lara, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট Ellis Clarke, Noor Hassanali, এবং George Maxwell Richards, এবং জাতীয় ব্যক্তিত্বরা যেমন Dr Eric Williams, Kamla Persad-Bissessar, বিচারপতি Michael de la Bastide, এবং অধ্যাপক Kenneth Julien।

এটি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীর প্রথম দেশ সফর এবং ১৯৯৯ সালের পর থেকে Trinidad and Tobago তে প্রধানমন্ত্রীর স্তরে প্রথম ভারতীয় দ্বিপাক্ষিক সফর। মোদী ঘানা থেকে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোতে পৌঁছেছেন, যেখানে তাঁকে দেশের জাতীয় সম্মান ‘The Officer of the Order of the Star of Ghana’ প্রদান করা হয়েছে।

The Order of the Republic of Trinidad & Tobago

দ্য অর্ডার অফ দ্য রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো যে কোনও ব্যক্তিকে প্রদান করা যেতে পারে, সে নাগরিক হোক বা অন্য দেশের নাগরিক৷ যিনি ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোতে বিশিষ্ট এবং অসাধারণ সেবা প্রদান করেছেন। এটি মরণোত্তর প্রদান করা যেতে পারে, তবে মৃত প্রাপক সমাজের সদস্য হন না। পুরস্কারটি সোনার, এবং কোনও এক বছরে সর্বোচ্চ পাঁচজনের বেশি ব্যক্তি এটি পেতে পারেন না।

