Virat Kohli Rohit Sharma ODI Career Can Be End In Australia Series, বোর্ডের নতুন শর্ত! বিশ্বকাপের আগেই ওডিআই থেকে অবসর কোহলি-রোহিতের! বড় আপডেট | খেলা

টি-২০ ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে ইতিমধ্যেই অবসর ঘোষণা করে দিয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। এবার প্রশ্ন উঠছে ভারতীয় ক্রিকেটে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে রাজত্ব করা দুই মহাতারকা রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির এবার আন্তর্জাতিক ওয়ানডে কেরিয়ারও কি শেষের পথে? বোর্ডের সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্ত এবং কঠোর শর্তে জল্পনা তৈরি হয়েছে যে, ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে তাদের আর দেখা নাও যেতে পারে।
রোহিত এবং বিরাট দুজনেই দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে ফর্ম্যাটের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরপর থেকে ভারত আর কোনও ওয়ানডে সিরিজ খেলেনি। চলতি বছরের অক্টোবর মাসে ভারত অস্ট্রেলিয়া সফরে তিন ম্যাচের একটি ওয়ানডে সিরিজ খেলবে। এই সিরিজ হতে পারে রোহিত-বিরাটের শেষ আন্তর্জাতিক সিরিজ। এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন বিসিসিআই-এর এক শীর্ষ কর্মকর্তা। ‘দৈনিক জাগরণ’-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বিসিসিআই-এর একটি সূত্র জানিয়েছে, যদি তারা নিজের ইচ্ছায় বিদায় নিতে চান, তাহলে এটিই হতে পারে তাদের জন্য “সেরা বিদায় মঞ্চ”।
সূত্রের খবর, বিসিসিআই-এর তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে—অস্ট্রেলিয়া সফরের পরও যদি রোহিত ও বিরাট ওয়ানডে খেলতে চান, তাহলে তাঁদের বিজয় হাজারে ট্রফির মতো সাদা বলের ঘরোয়া টুর্নামেন্টে নিজের রাজ্যের হয়ে খেলতে হবে। গত মরশুমেও একই কারণে তাদের রনজি ট্রফিতে অংশ নিতে হয়েছিল। বোর্ডের এই চাপ সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত হয়তো তাদের ওয়ানডে অবসরের ঘোষণাকে ত্বরান্বিত করবে।
নতুন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং চিফ সিলেক্টর অজিত আগরকর ভারতীয় দলে “স্টার কালচার” তুলে দিতে চান। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, রোহিত ও বিরাট দুজনকেই ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় মানানসই বলে মনে করছেন না কোচ ও চিফ সিলেক্টর। দুজনের বয়স, ফিটনেস ও ভবিষ্যৎ দলগঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে বোর্ড এখন তরুণদের সুযোগ দিতে চায় বলে মনে করা হচ্ছে।
বিরাট কোহলি এখন পর্যন্ত চারটি ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছেন (২০১১, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩), এবং রোহিত শর্মা তিনটি (২০১৫, ২০১৯, ২০২৩)। দুজনেই ভারতীয় ক্রিকেটে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। ২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর দুজনেই সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে টেস্ট থেকে অবসর নেন। সেখানে রয়েছে বিতর্ক। মনে করা হয় বোর্ডের চাপেই টেস্ট থেকে অবসর নেন দুই তারকা। এখন শুধুই বাকি ওয়ানডে থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায়ের ঘোষণা। সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই শেষবারের মতো ভারতীয় জার্সিতে দেখা যাবে ‘রো-কো’ জুটিকে।
১ম ম্যাচ: ১৯ অক্টোবর, পার্থ
২য় ম্যাচ: ২৩ অক্টোবর, অ্যাডিলেড
৩য় ম্যাচ: ২৫ অক্টোবর, সিডনি
