অটোরিকশার ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভ

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহী মহানগরীতে অটোরিকশার ভাড়া বৃদ্ধির উদ্যোগ ও অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী ও সাধারণ যাত্রীরা। অভিযোগ রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়েও বেশি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে, যার ফলে জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য তাদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। সীমিত হাতখরচের কারণে অনেক শিক্ষার্থী বাড়তি আর্থিক চাপের মুখে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন।
সাধারণ যাত্রীরাও বলছেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি তাদের জীবনযাত্রাকে আরও কঠিন করে তুলছে। এ অবস্থায় নির্ধারিত ভাড়া কার্যকর করা এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন তারা।
শিক্ষার্থীদের দাবি, তাদের জন্য বিশেষ ভাড়া বা হাফ-ভাড়ার ব্যবস্থা করা হলে এই চাপ অনেকাংশে কমে আসবে। একই সঙ্গে ভাড়া সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।