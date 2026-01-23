অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট গর্তে মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলায় প্রশাসনকে বৃদ্ধা আঙ্গুল দেখিয়ে কোটারকোনা ব্রিজের পাশ থেকে অবৈধভাবে ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলন করায় গর্তে ডুবে মাদ্রাসার ছাত্র নাইম হোসেন (১৫ ) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (২৩শে জানুয়ারি) সকালে এ ঘটনাটি ঘটে। কুলাউড়া উপজেলার কটারকোনা মাদ্রাসায় পরীক্ষা দিতে আসে, মাধবপুর মাদ্রাসার ছাত্র কমলগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের কানাই দেশি গ্রামের হুসেন মিয়ার ছেলে নাইম হোসেন।
স্থানীয়রা জানান, সরকারিভাবে ইজারার জায়গা বাদ দিয়ে অন্য জায়গার মধ্যে অবৈধভাবে ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে যার কারণে গর্তের সৃষ্টি হয় এই গর্তের কারণে প্রতিবছরই বড় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আজ সকালে মনু নদীতে গোসল করতে যান মাদ্রাসার চার বন্ধু হঠাৎ গর্তে ডুবে যান এক বন্ধু পরে তাকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুই ঘন্টা পর মৃত উদ্ধার করা হয়।
কুলাউড়া উপজেলার হাজিপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বারবার প্রশাসনকে জানালেও প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। এই এলাকায় বালু উত্তোলনের কারণে নদীর পাড়ের রাস্তার অবস্থা খুব করুন এখানে একটি স্কুল এন্ড কলেজ রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা যাওয়া আশা করে যেভাবে বালু উত্তোলন করে গাড়ি দিয়ে পরিবহন করা হয় যে কোনো সময় ঘটতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত আরোও বড় দুর্ঘটনা। তাই এলাকাবাসী স্কুলগামী ও কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে এ স্থানের বালু ইজারা ঘাট বন্ধ করে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান।