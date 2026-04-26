আনোয়ারায় প্রতিপক্ষকে হামলা ও মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার ১

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার কৈখাইনে জায়গা জমির বিরোধ নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর হামলা ও মারধরের ঘটনার মামলায় আবুল খায়ের (৫৭) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে পরৈকোড়া ইউনিয়নের ছত্তারহাট বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর আগে হামলার শিকার মো.আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।
মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৫ মার্চ আনোয়ার হোসেন নিজের বসত ভিটায় ঘেরা দিতে গেলে গ্রেফতারকৃত আবুল খায়েরসহ মামলার অন্যান্য আসামীরা আনোয়ার হোসেনকে মারধর ও হত্যার উদ্দেশ্যে গলা টিপে ধরে। পরে তার শোর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসলে তিনি প্রাণে বেঁচে যায়।
পরে আনোয়ার হোসেন হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর থানায় অভিযোগ দিলে পুলিশ উভয়পক্ষকে নিয়ে থানায় মীমাংসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে মামলা রেকর্ড করে আজ রাতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।
পূর্বে ২০১৯ সালে আবুল খায়ের জায়গা জমির বিরোধে তার আপন বড় ভাই আবুল কালামকে মারধর করে। এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ২৩ দিন জেলও খেটেছেন। মারধরের ঘটনায় তার বড়ভাই আবুল কালাম চিকিৎসার অভাবে গত এক সপ্তাহ আগে মৃত্যুবরণ করেন। মামলাটি এখনো চলমান রয়েছে। জীবদ্দশায় তিনি তার উপর হওয়া জুলুমের বিচার দেখে যেতে পারেনি বলে আক্ষেপ তার স্বজনদের।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় লোকজন জানান, আবুল খায়ের একজন ভূমিদস্যু। সে এলাকায় মানুষের সাথে সবসময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে। তারা আরো বলেন, সে একসময় আওয়ামীলীগ করত। এখন বিএনপি পরিচয় দেয়।
আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি ) জুনায়েত চৌধুরী জানান, আবুল খায়েরকে হামলা ও মারধরের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাদীর অভিযোগ ও মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।