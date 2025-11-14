শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১২:০০ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
সন্তানকে হত্যার কারণে মামলা করলেন বাবা সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে ‘আইডিয়াল বইমেলা–২০২৫’ Karisma Kapoor’s Daughter Says Fees Unpaid For 2 Months, Delhi HC Says ‘Don’t Want Melodrama’ | Movies News কালিয়াকৈরে ইতিহাস পরিবহনের পার্কিং স্থানে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা জলবায়ু অর্থায়ন ও ন্যায্য রূপান্তরের জামালপুরে তরুণদের ক্লাইমেট স্ট্রাইক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীতি মাস্টার্স প্রোগ্রামে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর ভর্তি আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ: গাজী মনির নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা প্রবাসী পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে সাইনবোর্ড স্থাপন ‘He is a superstar’: Afghanistan’s Allah Ghazanfar praises Rohit Sharma, lauds another Team India player | Cricket News
প্রচ্ছদ
ধর্ম

আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ: গাজী মনির

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২০ সময় দেখুন
আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ: গাজী মনির

“হযরত সাহল ইবনু সা’দ (রা:) থেকে বর্ণিত: নবী করিম (স:) বলেন, “আল্লাহর শপথ! যদি তোমার চেষ্টা দ্বারা আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়েত দেন, তবে তা হবে তোমার জন্য একপাল লাল উটের চেয়েও উত্তম।” [সহিহ সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং – ৩৬৬১]

একসময় মরুভূমির দেশগুলোতে উট খুবই মূল্যবান প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হতো। পবিত্র কুরআনে মাজীদের সূরা তাহরীমের ০৬ নাম্বার আয়াতে বলা আছে, ” তোমার পরিবার – পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।”

এছাড়া কুরআন ও সহিহ হাদিসসমূহে মানুষদের আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানমত জীবন পরিচালনার দাওয়াত দেবার জন্য বেশী বেশী তাগিদ দেয়া হয়েছে। ঠিকমতো দাওয়াত না পৌঁছালে কিয়ামতের ময়দানে নিজের আশেপাশের লোকদের অভিযোগের সম্মুখীন হতে হবে। সূরা হা-মীম সাজদাহ্ এর ৩৩ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ্য, “তার চেয়ে আর কে উত্তম কথার অধিকারী হতে পারে যে মানুষকে ডাকে আল্লাহর পথে, সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।”

আবার সূরা নাহলের ১২৫ নাম্বার আয়াতে বর্ণিত রয়েছে, “তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা কর।” পাশাপাশি তিরমিজি শরীফের একটি হাদিসে সন্নিবেশিত আছে যে, নবীয়ে কারীম (স:) বলেছেন, “আল্লাহ্ তা’আলা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুণ, যে আমার কোনো হাদিস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে।”

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত হাদিসের মর্মার্থ ও গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন ও গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করে আমরা পরপারে অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মহামহিম ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে অগণিত ও অফুরন্ত নিয়ামত ভরা জান্নাত প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে সাধ্যমতো নিজ সাধ্যমতো আশেপাশের সবাইকে খুবই আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকবো – ইনশাল্লাহ।

লেখক: গাজী মনির হোসেন
আমীর, তুরাগ মধ্য থানা
বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
শুহাদায়ে কারবালা ও আহলে বাইতের স্মরণে রাঙ্গামাটিতে ইফা’র উদ্যোগে পবিত্র আশুরার তাৎপর্য শীর্ষক সভা

শুহাদায়ে কারবালা ও আহলে বাইতের স্মরণে রাঙ্গামাটিতে ইফা’র উদ্যোগে পবিত্র আশুরার তাৎপর্য শীর্ষক সভা

শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত অন্তর…

শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত অন্তর…

হযরত আমজাদ আলী কদমী (রহ.)

হযরত আমজাদ আলী কদমী (রহ.)

মহানবী (সা.)’ র মিরাজ আমাদের লক্ষ্য ও গন্তব্যের সন্ধান দেয় : বাংলাদেশ ন্যাপ

মহানবী (সা.)’ র মিরাজ আমাদের লক্ষ্য ও গন্তব্যের সন্ধান দেয় : বাংলাদেশ ন্যাপ

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বাণীরাসুল (সা.) সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন : বাংলাদেশ ন্যাপ

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বাণী
রাসুল (সা.) সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন : বাংলাদেশ ন্যাপ

সর্বনিকৃষ্ট গুনাহ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সওয়াবের কাজ

সন্তানকে হত্যার কারণে মামলা করলেন বাবা
সন্তানকে হত্যার কারণে মামলা করলেন বাবা
সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে ‘আইডিয়াল বইমেলা–২০২৫’
সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে ‘আইডিয়াল বইমেলা–২০২৫’
Karisma Kapoor’s Daughter Says Fees Unpaid For 2 Months, Delhi HC Says ‘Don’t Want Melodrama’ | Movies News
Karisma Kapoor’s Daughter Says Fees Unpaid For 2 Months, Delhi HC Says ‘Don’t Want Melodrama’ | Movies News
কালিয়াকৈরে ইতিহাস পরিবহনের পার্কিং স্থানে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা
কালিয়াকৈরে ইতিহাস পরিবহনের পার্কিং স্থানে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা
জলবায়ু অর্থায়ন ও ন্যায্য রূপান্তরের জামালপুরে তরুণদের ক্লাইমেট স্ট্রাইক
জলবায়ু অর্থায়ন ও ন্যায্য রূপান্তরের জামালপুরে তরুণদের ক্লাইমেট স্ট্রাইক
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীতি মাস্টার্স প্রোগ্রামে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর ভর্তি
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীতি মাস্টার্স প্রোগ্রামে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীর ভর্তি
আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ: গাজী মনির
আন্তরিকতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ: গাজী মনির
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
প্রবাসী পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে সাইনবোর্ড স্থাপন
প্রবাসী পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে সাইনবোর্ড স্থাপন
‘He is a superstar’: Afghanistan’s Allah Ghazanfar praises Rohit Sharma, lauds another Team India player | Cricket News
‘He is a superstar’: Afghanistan’s Allah Ghazanfar praises Rohit Sharma, lauds another Team India player | Cricket News
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST