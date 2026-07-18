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ইনস্টাগ্রাম ক্রিয়েটরদের জন্য সুখবর!

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  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৮ জুলাই, ২০২৬
  • ৪১ সময় দেখুন
ইনস্টাগ্রাম ক্রিয়েটরদের জন্য সুখবর!


ইনস্টাগ্রাম, নতুন এক ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের দীর্ঘদিনের এক বড় আক্ষেপের অবসান ঘটাল। ক্যারাউজেল পোস্টে ভুলবশত ছবির সিরিয়াল বা ক্রম ওলটপালট হয়ে গেলে এতকাল পুরো পোস্টটি মুছে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আর পোস্ট ডিলিট করা মানেই ছিল কষ্ট করে পাওয়া লাইক, কমেন্ট ও রিচ বা এনগেজমেন্ট চিরতরে হারিয়ে ফেলা। ব্যবহারকারীদের এই চিরচেনা দুর্ভোগ দূর করতে এবার প্ল্যাটফর্মটিতে যুক্ত হয়েছে দুর্দান্ত এক এডিটিং টুল।

এখন থেকে যেকোনো মাল্টিপল ছবি বা ভিডিওর (ক্যারাউজেল) পোস্ট পাবলিশ হয়ে যাওয়ার পরও সেগুলোর অবস্থান ভেতরের সেটিংসে গিয়েই বদলে ফেলা যাবে। অর্থাৎ, ভুল জায়গায় থাকা স্লাইডটি সরাতে পুরো পোস্ট ডিলিট করার কোনো প্রয়োজনই পড়বে না।

ক্যারাউজেল পোস্ট রি-অ্যারেঞ্জ করার সহজ উপায়

পোস্ট করার পর স্লাইডের ক্রম পরিবর্তন করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন:
১. প্রথমে ইনস্টাগ্রাম অ্যাপে ঢুকে আপনার কাঙ্ক্ষিত ক্যারাউজেল পোস্টটি ওপেন করুন।
২. পোস্টের ওপরের ডানদিকের থ্রি-ডট (⋮) মেনুতে ক্লিক করে ‘এডিট’ (Edit) অপশনটি বেছে নিন।
৩. এবার যে ছবি বা ভিডিও ক্লিপটির স্থান পরিবর্তন করতে চান, সেটির ওপর কিছুক্ষণ চেপে ধরে (লং প্রেস) টেনে (ড্রাগ) সঠিক জায়গায় বসিয়ে দিন।
৪. সবশেষে পরিবর্তনটি সেভ বা সংরক্ষণ করলেই নতুন সিকোয়েন্স অনুযায়ী পোস্টটি স্ক্রিনে দেখা যাবে।

রিলস (Reels) দেখায় এল এক ক্লিকের আরাম

ক্যারাউজেল পোস্টের পাশাপাশি শর্ট ভিডিও বা রিলস দেখার অভিজ্ঞতাতেও একটি ছোট কিন্তু ভীষণ দরকারি পরিবর্তন এনেছে ইনস্টাগ্রাম। আগে কোনো রিল ভিডিও মাঝপথে থামাতে হলে স্ক্রিনের ওপর দীর্ঘক্ষণ আঙুল চেপে ধরে রাখতে হতো। এখন আর সেই ঝামেলার দরকার নেই; স্ক্রিনে মাত্র একবার সিঙ্গেল ট্যাপ করলেই রিলসটি পজ বা থমকে যাবে। এর ফলে টিউটোরিয়াল বা তথ্যভিত্তিক ভিডিও দেখার সময় স্ক্রিনের লেখা পড়ার কাজ এখন অনেক সহজ হবে।

ক্রিয়েটরদের স্বস্তি ও প্রযুক্তি মহলের প্রতিক্রিয়া

কনটেন্ট ক্রিয়েটর, ব্র্যান্ড এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য এই আপডেটটি একটি বড় আশীর্বাদ। বিশেষ করে কোনো গল্প বা পণ্যের রিভিউ ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ছবির সঠিক ক্রম বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ভুল সংশোধনের এই সহজ সুযোগের ফলে আগের রিচ বা ভিউ নষ্ট হওয়ার ভয় আর থাকছে না। প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, এই ফিচারের মাধ্যমে ইনস্টাগ্রাম নিজেদের আরও বেশি ইউজার-ফ্রেন্ডলি হিসেবে প্রমাণ করল। যদিও সাধারণ ব্যবহারকারীদের অনেকেরই মত, ফিচারটি আরও অনেক আগেই অ্যাপে যুক্ত করা উচিত ছিল।





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