কর্ণফুলীতে অবৈধ ও ময়লাযুক্ত তেল মজুদের দায়ে ৫০ হাজার জরিমানা

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার জুলধা ইউনিয়নের ১১ নং মাতব্বর ঘাট এলাকায় অবৈধ ও ময়লাযুক্ত জ্বালানি তেল মজুদ রেখে অতিরিক্ত দামে বিক্রি করার অপরাধে ‘মোস্তফা ওয়েল সাপ্লায়ারকে’ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা কর হয়েছে।
বুধবার (১৩ এপ্রিল) রাত প্রায় ১১ টা ৫০ মিনিটে পরিচালিত এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন কর্ণফুলী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আল আমিন হোসেন।
এই সময় উক্ত দোকানে আনুমানিক ২ হাজার ৪৫০ লিটার অবৈধ ও ময়লাযুক্ত জ্বালানি তেল মজুদ রেখে বিক্রয়ের অপরাধে ৫০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা আদায় করা হয়। দন্ডিত মোহাম্মদ তারেক চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন ৯নং ওয়ার্ডের আবু বক্করের পুত্র।
এ অভিযানে সার্বিকভাবে সেনাবাহিনী, র্যাব এবং কর্ণফুলী থানার চৌকস পুলিশ টিম সহযোগিতা প্রধান করেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আল আমিন হোসেন জানান, কৃত্রিম সংকট নিরসনে ও অবৈধ রোধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।