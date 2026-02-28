কালিয়াকৈরে ইয়াবা সহ নারী গ্রেপ্তার

শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:৫১ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ

  শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর)প্রতিনিধি:

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় ইয়াবা বিক্রির সময় আরজিদা বেগম (৩৬) নামে এক নারী মাদক কারবারিকে আটক করেছে স্থানীয় জনগণ। শনিবার বিকেলে উপজেলার চন্দ্রা ফায়ার সার্ভিসের দক্ষিণ পাশে একটি ভাতের হোটেল থেকে তাকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
আটক আরজিদা বেগম রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানার হেতম কান্দি গ্রামের বাসিন্দা। তার স্বামীর নাম বুলু মিয়া। বর্তমানে তিনি গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন বলে জানা গেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় গোপনে ইয়াবা বিক্রির অভিযোগ ছিল। শনিবার বিকেলে ইয়াবা বিক্রির সময় স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করে এবং বিষয়টি কালিয়াকৈর থানা পুলিশকে জানায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে হেফাজতে নিয়ে আসে।
কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো: জামিল হোসেন জানান, স্থানীয় জনগণ ইয়াবাসহ এক নারীকে আটক করে থানায় সোপর্দ করেছে। এ সময় তার কাছ থেকে ৭ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

