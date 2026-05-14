কালিয়াকৈরে নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার খাজাডেক বাথান বাড়ি এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় একটি কন্যা নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ| তবে তাতক্ষনিক ওই নবজাতকের পরিচয় পাওয়া যায়নি|তবে নবজাতকের বয়স আনুমানিক সাত মাসের হতে পাড়ে|
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্র জানায় বৃহস্পতিবার বিকালে ওই এলাকার একটি খেলার মাঠের পাশে ওই মৃত নবজাতকের লাশ স্থানীয় কয়েকটি কুকুর টানা হেছড়া করছিলো| এসময় পাশে মাঠে খেলাধুলা রত কয়েকজন কিশোর বিষয়টি দেখে স্থানীয় লোকজনকে বিষয়টি জানালে| স্থানীয় লোকজন এসে কুকুর গুলিকে তাড়িয়ে দেয়| পরে বিষয়টি পুলিশকে জানালে সন্ধ্যা সাতটার দিকে ওই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপতালের মর্গে পাঠায়| পুলিশের ধারনা শিশুটির জন্মের পর কেও হত্যা করে ফেলে গেছে|
স্থানীয় বাসিন্দা আখি আক্তার জানায় আমরা বিকালে শিশুটিকে এখানে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি| যাহারা এ কাজ করেছে এটা বড় অন্যায় করেছে| শিশুটির তো কোন অপরাধ নেই| যে এ কাজটি করেছে আমরা তার কঠিন শস্তি দাবি করছি|
কালিয়াকৈর থানার ওসি সহিদুল ইসলাম জানায় ৭ মাস বয়সের একটি নবজাতকেন মৃতদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে| এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াদিন|