কালিয়াকৈর খাবার হোটেলের ডাকাতি প্রস্তুত কালে অস্ত্র সহ ১জন আটক

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধি:
কালিয়াকৈরের এক খাবার হোটেলে ডাকাতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ সাইফুল ইসলাম সৌরভ (২২) নামে ডাকাতকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা। এসময় ডাকাত দলের অন্য সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়।
মঙ্গলবার (২১ জুলাই) ভোরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের খাড়াজোড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এদিন দুপুরেই সৌরভকে ডাকাতি মামলা দিয়ে গাজীপুর জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত সৌরভ উপজেলার বিশ্বাস পাড়া এলাকার বাসিন্দা।
এলাকাবাসী, হোটেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার হঠাৎ ৪টি মোটরসাইকেলযোগে সৌরভ, সাগর, বাদল, রাকিবসহ ৭ থেকে ৮ জনের ডাকাত দল এসে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের খাড়াজোড়া এলাকায় ‘জমিদার’ নামে খাবার হোটেলে প্রবেশ করে। তারপর ম্যানেজারকে দেশীয় অস্ত্র ঠেকিয়ে ক্যাশবক্সে লুটপাট চালায়। এসময় হোটেলে থাকা লোকজনের ডাক চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে, ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যায়। তবে, সৌরভ নামে এক সদস্যকে আটক করে স্থানীয় লোকজন। পরে তাকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ।