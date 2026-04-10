কালিয়াকৈর চন্দ্রা এি মোড়ে তাকওয়া পরিবহন মরণযান ও জ্যাম সৃষ্টির মুল কারণ

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর,(গাজীপুর) প্রতিনিধিঃ
গাজীপুর কালিয়াকৈর উপজেলায় চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় মহাসড়কে তাকওয়া পরিবহন মরণযান জ্যামের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মহাসড়কের প্রশাসনের কোনো নজর দারি নেই।
আজ শুক্রবার ১০ এপ্রিল কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে সকাল থেকেই জ্যাম সৃষ্টি মূল কারন।তাকওয়া পরিবহন প্রতিনিয়ত চন্দ্রা,খাড়াজোড়া, থেকে গাজীপুর চলাচল করে আসছে। গাড়িটি মহাসড়কের যেকোনো জায়গায় পার্কিং করে থাকে, স্ট্যান্ড ছাড়া জায়গায় জায়গায় গাড়ি থামিয়ে যাত্রী উঠানামা করে। এর কারণে প্রতিনিয়ত তাকওয়া পরিবহন গাড়ির কারণে প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে । কারো কোন এ বিষয়ে খেয়াল নেই। এ তাকওয়া পরিবহন গাড়িটি সকলের মনে হচ্ছে মরণফাঁধ একটি গাড়ি।
সিয়াম, পথচারী জানান, তাকওয়া পরিবহন গাড়িটি কোন নিয়ম কানন মেনে চলাচল করে না।এতে আমাদের রাস্তায় চলাচল করতে খুবই অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।আমাদের ছেলে মেয়ে স্কুল কলেজে যায় তাদের সাথে তাকওয়া পরিবহনের স্টাফ খুবই খারাপ ব্যবহার করে থাকে।
অপর একটি গাড়ি ড্রাইভার জানান, তাকওয়া পরিবহন গাড়িটি যেকোনো জায়গায় পার্কিং করে, এমতাবস্থায় আমাদের গাড়ি নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর, আমি মনে করি তাকওয়া পরিবহন গাড়ির টি সড়কে জ্যামের মূল কারণ।
নাওজোর হাইওয়ে থানার (ওসি) সওগাতুল আলম জানান,আমরা এ বিষয়ে অবগত তাকওয়া পরিবহন মহাসড়কে জ্যামের মূল কারণ তাই জ্যাম নিরসনের জন্য আমরা তৎপর আছি অতি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেয়া হবে ।
তারিখঃ১০/০৪/২০২৬ ইং