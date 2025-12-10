বুধবার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৫৩ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈর ৫ নং ওয়ার্ড পৌর বি এন পির নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা ও মতবিনিময়

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১৬ সময় দেখুন
কালিয়াকৈর ৫ নং ওয়ার্ড পৌর বি এন পির নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা ও মতবিনিময়

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধিঃ

গাজীপুর কালিয়াকৈর উপজেলা হরতকিতলা, ডাইনকিনি বাদশা হাউস ৫ নং ওয়ার্ড পৌর গাজীপুর ১ আসনের বি এন পি মনোনীত পদপ্রার্থী জনাব মোঃ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী প্রস্তুুতি সভা ও মতবিনিময় করেন পৌর বি এন পির অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকাল ৫:৩০টায় ৫ নং ওয়ার্ড ডাইনকিনি বাদশা হাউস উক্ত আলোচনা বিনিময় বি এন পি পৌর অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
উক্ত নির্বাচনী প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে গাজীপুর ১ আসনের বি এন পি মনোনয়ন পদপ্রার্থীর সাবেক মেয়র মুজিবুর রহমান।
উক্ত নির্বাচনে প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন
সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শফিকুল ইসলাম চান মিয়া ৫ নং ওয়ার্ড
উক্ত নির্বাচনী প্রস্তুতি সভায় সঞ্চালনায় ছিলেন
সাবেক কাউন্সিলর ৫ নং ওয়ার্ড মোঃ বেলায়েত হোসেন বেলাল।

কালিয়াকৈর ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
মোঃ ফারুক হোসেন কালিয়াকৈর পৌর যুবদল,
মো: সাইদুর রহমান সাধারণ সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড কালিয়াকৈর পৌর যুবদল,
মোঃজহিরুল ইসলাম পৌর যুবদল সদস্য
মোঃ নাজমুল সরকার
সাংগঠনিক সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,
মোঃ শওকত হোসেন সহ- সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,
লিটন সিনিয়র সহ-সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,
তাইজুল সহ-সভাপতি ৫নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল
আরিফ হোসেন যুগ্ন সম্পাদক স্বেচ্ছাসেবক দল ৫নং ওয়ার্ড

কালিয়াকৈর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
মোঃ খোরশেদ আলম জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল
মোঃ সোহাগ হোসেন
সদস্য সচিব স্বেচ্ছাসেবক দল ৫ নং ওয়ার্ড,

কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের নেতকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক, মো: সারোয়ার হোসেন হৃদয়, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সিনিয়র সহ সভাপতি, জিহাদ, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক, ফাহাদ, রিফাত, সিফাত, সাহেদ, সিয়াম,আলামিন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

