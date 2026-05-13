বৃহস্পতিবার, ১৪ মে ২০২৬, ১২:২৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
কুতুবদিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয় করণ (৩য় পর্যায় প্রকল্প) ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্টিত। ভূঞাপুরে এক মাসের শিশু বাচ্চা কে নিয়মিত টিকার পরিবর্তে দেওয়া হয় কুকুর কামড়ানোর ভ্যাকসিন কর্ণফুলীতে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা ৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ফরম পূরণ শুরু সিনোভ্যাক থেকে ৩ লাখ ডোজ পোলিও টিকা পেল বাংলাদেশ ‘Rizwan’s reputation is really bad in Pakistan’: Litton Das’ brutal stump mic troll goes viral- Watch | Cricket News কালিয়াকৈরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ জন আটক -দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার সভাপতি লিয়াকত, সম্পাদক জাহাঙ্গীর নোয়াখালী সাংবাদিক ইউনিয়ন (এনইউজে)-এর কমিটি গঠন। Mouni Roy And Suraj Nambiar Part Ways?; Alia Bhatt Makes First Appearance At Cannes 2026 | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কুতুবদিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয় করণ (৩য় পর্যায় প্রকল্প) ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্টিত।

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৩ মে, ২০২৬
  • ৩৫ সময় দেখুন
কুতুবদিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয় করণ (৩য় পর্যায় প্রকল্প) ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্টিত।

কুতুবদিয়া উপজেলা প্রতিনিধি,কক্সবাজার।

১২/০৫/২৬ ইং তারিখে কক্সবাজার জেলার অর্ন্তগত কুতুবদিয়া উপজেলায় বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয় করণ (৩য় পর্যায় প্রকল্প) ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্টিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার,কক্সবাজার, মো: শামীম আল ইমরান স্যার মহোদয়, কুতুবদিয়া উপজেলার সুযোগ্য নির্বাহী অফিসার জনাব, মো: সাকিব উল আলম স্যার উপস্থিত ছিলেন । এতে কুতুবদিয়া উপজেলার ০৬ জন ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ ও উপস্থিত ছিলেন।
গ্রাম আদালতকে সক্রিয়করনের জন্য গুরুত্বপূর্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন ডিডিএলজি স্যার বলেন,গ্রাম আদালতে মামলা নিষ্পত্তি করা হলে দারিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবেন এবং উচ্চ আদালতের মামলার জট কমবে।গ্রাম আদালত সক্রিয় করার জন্য ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তারদের কে দায়িত্বের প্রতি গুরুপ্তারোপের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং এখন থেকে ইউপিতে মামলা বৃদ্ধি ও মামলার সাথে সর্ম্পকিত সকল ফরমেট ব্যাবহারের নির্দেশ প্রদান করেন। গ্রাম আদালতের বিধি ও আইন অনুসারে মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে যে সমস্ত চেলেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় সেসব বিষয় তুলে ধরেন কুতুবদিয়া উপজেলার সমন্বয়কারী মোহাম্মদ শওকত এবং ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কে মামলার নথি এবং মামলার রির্পোট নিয়ে আলোচনা করেন।
মোহাম্মদ শওকত,উপজেলা কো-অর্ডিনেটর,বাংলাদেশের গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ
৩য় পর্যায় প্রকল্প, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ভূঞাপুরে এক মাসের শিশু বাচ্চা কে নিয়মিত টিকার পরিবর্তে দেওয়া হয় কুকুর কামড়ানোর ভ্যাকসিন

ভূঞাপুরে এক মাসের শিশু বাচ্চা কে নিয়মিত টিকার পরিবর্তে দেওয়া হয় কুকুর কামড়ানোর ভ্যাকসিন

কর্ণফুলীতে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা

কর্ণফুলীতে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা

৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প

৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প

কালিয়াকৈরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ জন আটক -দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

কালিয়াকৈরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ জন আটক -দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

সভাপতি লিয়াকত, সম্পাদক জাহাঙ্গীর নোয়াখালী সাংবাদিক ইউনিয়ন (এনইউজে)-এর কমিটি গঠন।

সভাপতি লিয়াকত, সম্পাদক জাহাঙ্গীর নোয়াখালী সাংবাদিক ইউনিয়ন (এনইউজে)-এর কমিটি গঠন।

Mouni Roy And Suraj Nambiar Part Ways?; Alia Bhatt Makes First Appearance At Cannes 2026 | Bollywood News

Mouni Roy And Suraj Nambiar Part Ways?; Alia Bhatt Makes First Appearance At Cannes 2026 | Bollywood News

কুতুবদিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয় করণ (৩য় পর্যায় প্রকল্প) ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্টিত।
কুতুবদিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয় করণ (৩য় পর্যায় প্রকল্প) ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্টিত।
ভূঞাপুরে এক মাসের শিশু বাচ্চা কে নিয়মিত টিকার পরিবর্তে দেওয়া হয় কুকুর কামড়ানোর ভ্যাকসিন
ভূঞাপুরে এক মাসের শিশু বাচ্চা কে নিয়মিত টিকার পরিবর্তে দেওয়া হয় কুকুর কামড়ানোর ভ্যাকসিন
কর্ণফুলীতে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা
কর্ণফুলীতে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা
৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প
৯ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ফরম পূরণ শুরু
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ফরম পূরণ শুরু
সিনোভ্যাক থেকে ৩ লাখ ডোজ পোলিও টিকা পেল বাংলাদেশ
সিনোভ্যাক থেকে ৩ লাখ ডোজ পোলিও টিকা পেল বাংলাদেশ
‘Rizwan’s reputation is really bad in Pakistan’: Litton Das’ brutal stump mic troll goes viral- Watch | Cricket News
‘Rizwan’s reputation is really bad in Pakistan’: Litton Das’ brutal stump mic troll goes viral- Watch | Cricket News
কালিয়াকৈরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ জন আটক -দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার
কালিয়াকৈরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৭ জন আটক -দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার
সভাপতি লিয়াকত, সম্পাদক জাহাঙ্গীর নোয়াখালী সাংবাদিক ইউনিয়ন (এনইউজে)-এর কমিটি গঠন।
সভাপতি লিয়াকত, সম্পাদক জাহাঙ্গীর নোয়াখালী সাংবাদিক ইউনিয়ন (এনইউজে)-এর কমিটি গঠন।
Mouni Roy And Suraj Nambiar Part Ways?; Alia Bhatt Makes First Appearance At Cannes 2026 | Bollywood News
Mouni Roy And Suraj Nambiar Part Ways?; Alia Bhatt Makes First Appearance At Cannes 2026 | Bollywood News
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom