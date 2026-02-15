সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১২:৩০ পূর্বাহ্ন
গণতন্ত্রের আপসহীন নেত্রীকে স্মরণ, সাঈদ আসলামের বিজয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
শরীয়তপুর প্রতিনিধি:
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া–এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শরীয়তপুর–১ আসনে সাঈদ আহমেদ আসলামের বিজয়ে শুকরিয়া আদায় উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নিয়ে প্রয়াত নেত্রীর রাজনৈতিক অবদান স্মরণ করেন এবং নবনির্বাচিত প্রতিনিধির সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সরদার নাজমুল হুদা এবং সভাপতিত্ব করেন ডোমসার ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মান্নান সরদার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুব বিষয়ক সম্পাদক ইজাজুল হক মামুন।

সভাপতির বক্তব্যে মান্নান সরদার বলেন, খালেদা জিয়ার মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের আপসহীন নেত্রী, যিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর আদর্শ, ত্যাগ ও নেতৃত্ব বিএনপির নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক পথচলায় চিরকাল প্রেরণা জোগাবে। তিনি প্রয়াত নেত্রীর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইজাজুল হক মামুন বলেন, খালেদা জিয়া দেশের মানুষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক অভিভাবক হারিয়েছে। তিনি মহান আল্লাহর কাছে খালেদা জিয়ার জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, শরীয়তপুর–১ আসনে সাঈদ আহমেদ আসলামের বিজয় প্রমাণ করে জনগণ এখনো জাতীয়তাবাদী শক্তির ওপর আস্থা রাখে। এই আস্থা ধরে রাখতে হলে জনগণের পাশে থেকে তাদের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে হবে।

সঞ্চালক সরদার নাজমুল হুদা বলেন, আমরা আজ আমাদের প্রিয় নেত্রীকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। একই সঙ্গে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সাঈদ আহমেদ আসলামের সফলতা, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া করছি। তাঁর বিজয় শরীয়তপুরবাসীর আশা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান–এর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায়ও আমরা দোয়া করছি। আগামীর রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ এবং মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার সংগ্রাম আরও বেগবান হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা। দেশ ও দলের এই ক্রান্তিলগ্নে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আলোচনা সভা শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত, দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং শরীয়তপুর–১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সাঈদ আহমেদ আসলামের সফলতা কামনা করা হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন লিটন কাজি, ওয়াহেদ খান, কালাম ঢালী, সালাম খান, জামাল মাদবরসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

